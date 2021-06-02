Huawei, yeni akıllı saati Watch 3'ü resmen duyurdu. HarmonyOS işletim sistemiyle gelen akıllı saat, 2 GB RAM, 16 GB depolama alanı, 1.43 inç büyüklüğünde AMOLED ekran, LTE, Wi-Fi ve dahili GPS gibi önemli özelliklerle geliyor.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, bugün düzenlediği bir etkinlikte en yeni akıllı saati Watch 3'ü tanıttı. Amiral gemisi düzeyinde özelliklere sahip olan akıllı saat, Huawei hayranlarını etkileyecek özelliklere sahip.

Huawei Watch 3, 466 x 466 piksel çözünürlük sunan 1.43 inç büyüklüğünde dairesel bir ekranla geliyor. AMOLED yapıdaki bu ekranın piksel yoğunluğu 326 ppi olarak açıklanırken kullanıcılar, ekranın sağ tarafında iki kontrol tuşu görecekler. Bu tuşlar, akıllı saatin kontrol edilebilmesini sağlayacak. Bu arada, ekranın çelik yapıdaki çerçeveye yerleştirileceğini de unutmayalım.

Karşınızda Huawei Watch 3

Huawei'nin yeni akıllı saati, Hi6262 olarak isimlendirilen bir işlemciyle gelecek. Bu işlemci, akıllı saatin LTE desteğine sahip olmasını sağlayacak. 2 GB RAM, 16 GB depolama alanı, Wi-Fi ve GPS gibi özelliklere de sahip olan akıllı saat, tüm işlevselliği sağlamayacak olsa da bir cep telefonuymuş gibi kullanılabilecek. Ayrıca bu akıllı saat, 450 mAh kapasiteli bir batarya ile birlikte gelecek.

Huawei Watch 3'ün en önemli özelliği, bu akıllı saatin kullandığı işletim sistemi. Huawei, ABD'nin ambargosundan sonra duyurduğu kendi işletim sistemi HarmonyOS'in bu akıllı saate entegre etti. Bu da Watch 3'ün bugüne kadar görülmemiş bir deneyim sunacağı anlamına geliyor. Ancak bu deneyimin kullanıcı gözünde nasıl yorumlanacağını zamanla göreceğiz.

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