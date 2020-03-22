Facebook ve Instagram Avrupa'daki Görüntü Kalitesini Düşürdü

Facebook ve Instagram, koronavirüsle mücadele kapsamında Avrupa'daki video kalitesini düşürme kararı aldı. İnsanlar evlerinde daha fazla vakit geçirdiği için atılan bu adımı daha önce de YouTube atmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 13.714 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüs (COVID-19) nedeniyle sosyal medya platformları ve çevrimiçi yayın platformları videolarındaki görüntü kalitesini azaltma kararı almaya devam ediyor.

Engadget'a konuşan bir Facebook yetkilisi, hem Facebook'un hem de Instagram'ın Avrupa'daki video bit hızlarını geçici olarak düşüreceğini açıkladı. Bu sayede bant genişliği kısıtlamalarının önüne geçileceğini ve insanların birbirleriyle iletişim halinde kalabileceği belirtiliyor.

YouTube ve Netflix'ten de bu adım gelmişti

Facebook ve Instagram'ın aldığı karar, daha önce çevrimiçi yayın platformları tarafından atılan adımları takip ediyor. Veri trafiğine en çok katkıyı yapan platformlar arasında yer alan Netflix, Prime Video ve YouTube, koronavirüsle mücadele kapsamında Avrupa'daki görüntü kalitelerini azaltma kararı almıştı.

Alınan bu kararlar, insanların evde daha çok zaman geçirmesi ve iletişim kanalı olarak görüntülü konuşmaları daha fazla kullanmaya başlaması nedeniyle alınıyor. Netflix ve YouTube bu kararı 30 gün boyunca uygulayacağını açıklarken, atılan adımla birlikte Netflix'in Avrupa'daki trafiğinin yüzde 25 azalmasının beklendiği söyleniyor. Netflix, koronavirüs kaynaklı karantina süreçlerinin ardından yüzde 50 oranında trafik artışı elde etmişti.

1 ay boyunca sürmesi beklenen bu durumun Avrupa ülkeleri arasında değerlendirilen Türkiye için de geçerli olması bekleniyor. The Verge’e açıklama yapan Netflix sözcüsü, yaptığı açıklamada “Avrupa genelinde 30 gün boyunca bitrate'leri düşürme kararı aldık. Bu kararın Avrupa ağlarındaki trafiği yüzde 25 azaltacağını tahmin ediyoruz. Bununla birlikte tüm kullanıcılarımıza yüksek kalitede servis sunmaya devam edeceğiz” demişti.