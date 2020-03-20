Koronavirüsün Avrupa’ya yayılmasının ardından herkesin evine kapandığı bu günlerde Netflix’ten yeni bir adım geldi. Şirket, internet stabilitesini korumak için yayın kalitesini 1 aylığına düşürdüğünü duyurdu.

Dün, Netflix’in koronavirüs nedeniyle yayın kalitesini SD kaliteye çekeceğine dair iddialar ortaya çıkmıştı. Ülkemiz dahil pek çok ülke vatandaşının koronavirüs nedeniyle evine kapandığı şu dönemlerde internete ilginin fazlaca artması söz konusu. Durum böyle olunca Netflix gibi platformlara da çok daha fazla kişi giriyor.

Netflix’ten yüksek çözünürlüklü film izleyerek zaman geçiren milyonlarca insan, internet ağlarına fazla yüklenerek iletişim konusunda bazı sorunlara yol açabiliyorlar. Bu da internetin yoğunlukla kullanıldığı Netflix, YouTube gibi platformlara sorumluluk getiriyor. Koronavirüs kaynaklı karantina süreçlerinin ardından yüzde 50 oranında trafik artışı elde eden Netflix, bugün yaptığı resmi açıklamayla tüm Avrupa genelinde yayın kalitesini yüzde 25 azaltacağını duyurdu.

1 ay boyunca sürmesi beklenen bu durumun Avrupa ülkeleri arasında değerlendirilen Türkiye için de geçerli olması bekleniyor. The Verge’e açıklama yapan Netflix sözcüsü, yaptığı açıklamada “Avrupa genelinde 30 gün boyunca bitrateleri düşürme kararı aldık. Bu kararın Avrupa ağlarındaki trafiği yüzde 25 azaltacağını tahmin ediyoruz. Bununla birlikte tüm kullanıcılarımıza yüksek kalitede servis sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Avrupa Birliği İstemişti

Aslında bu karar Netflix’in tek başına aldığı bir karar değil. Avrupa Birliği İç Pazar ve Hizmetler Temsilcisi Thierry Breton, dün Netflix CEO’su Reed Hastings ile yaptığı bir görüşmede, koronavirüs krizleri devam ederken internet stabilitesini korumak için Netflix’in video kalitesini düşürmesini istemişti. Breton, Netflix dışında YouTube gibi platformların da video kalitelerini belirli bir süre için düşürmelerini istedi.