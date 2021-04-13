Daha önce yayından kaldırılan içeriklerin yeniden yayınlanması için Gözetim Kurulu’na itirazda bulunabilen kullanıcılar, artık aynı şeyi gönderilerin kaldırılması için de yapabilecek. Facebook’a ilettikleri talepten olumsuz yanıt alanlar, karar hakkında Gözetim Kurulu’na itiraz etme hakkına sahip olacaklar.

Facebook ve Instagram, platformu daha düzgün bir şekilde tutabilmek için uygun bulunmayan içerikleri yayından kaldırıyor. Gönderileri yayından kaldırılan kullanıcılar, Facebook tarafından verilen bu kararı yeniden değerlendirmek üzere Facebook’a taleplerini iletiyorlardı. Facebook’un yeniden değerlendirmesine de karşı çıkan kullanıcılar, son olarak Gözetim Kurulu’na başvuruyorlardı.

Gözetim Kurulu’na yapılan başvurularsa yalnızca Facebook ve Instagram’dan kaldırılan ve yeniden yayınlanması istenilen gönderilerle sınırlıydı. Fakat bugün Gözetim Kurulu, kullanıcıların her iki platformdan birinde bir içeriğin kaldırılması için kullanıcılardan başvuru almaya başlayacaklarını açıkladı. Kurul tarafından verilen kararlar, Facebook üzerinde bağlayıcı nitelikte olacak.

Önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılar özelliği kullanabilecek:

Facebook ve Instagram kullanıcıları, bugünden itibaren gönderilerde içeriğin kaldırılmasını istediklerini Gözetim Kurulu’na bildirebilecekleri bir seçeneği görebilecekler. Fakat seçenek, henüz tüm kullanıcılar için yayınlanmayacak. Herhangi bir teknik sorun yaşatmamak için bu özellik, önümüzdeki birkaç hafta boyunca yavaş yavaş tüm kullanıcılar için kullanılabilir olacak.

Yayından kaldırılmasını bildirmek istediğiniz içerikler yalnızca gönderilerle de sınırlı olmayacak. Yanlış bulduğunuz fotoğrafları, videoları ve yorumları da Gözetim Kurulu’nun incelemesine gönderebileceksiniz. Aynı içerik, birden fazla kullanıcı tarafından raporlanabilecek. Bu durumda tüm raporlar Kurul’a tek bir dosya halinde iletilecek.

Fakat gönderilerin yeniden yayınlanması taleplerinde olduğu gibi gönderilerin kaldırılması talepleri de ilk etapta doğrudan Gözetim Kurulu’na iletilemeyecek. Talepler, öncelikle Facebook’a gönderilecek. Eğer Facebook, yaptığı inceleme sonucunda gönderiyi kaldırmamaya karar verirse size verilen referans kimlikle Facebook’un kararını Gözetim Kurulu’na yeniden inceleme için gönderebileceksiniz.