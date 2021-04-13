Daha önce de bir flört uygulamasıyla karşımıza çıkan Facebook, bu kez “nazik” insanlara önem verilen yeni uygulaması Sparked’ı test etmeye başladı. Uygulama, kişileri başkalarıyla videolu bir şekilde buluşturuyor ve ilk buluşma 4 dakika sürüyor.

Sosyal medya devi Facebook bünyesinde yer alan NPE isimli ekip, şirketin deneysel uygulamalarını hayata geçirerek kullanıcılara sunuyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Clubhouse ve Instagram karışımı uygulaması Hotline’a imzasını atan ekip, bu kez yeni bir flört uygulamasıyla karşımıza geldi. “Sparked” isimli bu uygulama, daha önce gördüğümüz uygulamalardan daha farklı bir çalışma sistemine sahip.

Sparked, kullanıcılarını videolu görüşmeyle bir araya getiriyor. Uygulamada herkese açık bir profil, Tinder gibi uygulamalarda bulunan sağa ya da sola kaydırma özelliği ya da özel mesajlaşma bulunmuyor. Uygulamaya Facebook profiliniz ile giriş yapıyor ve eşleştiğiniz kişilerle 4 dakikalık video görüşmeler yapıyorsunuz.

Uygulamayı yalnızca “nazik” insanlar kullanabilecek:

Bu dört dakikalık görüşmenin ardından her iki taraf da “iyi zaman geçirdiyse”, uygulamada daha sonraki bir tarih ya da saat için 10 dakikalık farklı bir görüşme ayarlanıyor. Bu görüşmenin ardından da kullanıcılar isterlerse birbirleriyle iletişim bilgilerini paylaşabiliyor, Instagram profili ve e-posta adresi gibi bilgileri birbirlerine verebiliyorlar.

Yeni Sparked uygulamasını diğer flört uygulamalarından asıl ayıran noktaysa kullanıcıların “nazikliğine” verilen önem. Uygulamaya ilk defa giren herkes, karşılarına çıkan bazı soruları yanıtlayacak. Bu sorulara verilen cevaplar da bir algoritma tarafından değil, Sparked ekibindeki gerçek insanlar tarafından değerlendirilecek ve bu değerlendirmeyle birlikte hangi kullanıcıların uygulamayı kullanabileceklerine karar verilecek.

Facebook, henüz Sparked’ı App Store ya da Google Play Store’da yayınlamadı. Uygulamaya erişmek isteyenler yalnızca bu bağlantıya tıklayarak tarayıcı üzerinden erişebiliyorlar. Fakat uygulamanın haberleri internette yayıldıktan sonra site erişilemez bir hale geldi. Uygulamanın gerçek anlamda hayata geçirilip geçirilmeyeceğiniyse önümüzdeki günlerde öğreneceğiz.