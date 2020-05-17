Zuckerberg'in Bağışı Onun Zenginliğinde Önemsiz Hale Geliyor

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, Bay Area’daki favori 8 restoranlarına 800 bin dolar bağışlamıştı. Bu bağış restoranlar için oldukça önemli olsa da Zuckerberg ailesi için oldukça önemsiz.

Mark Zuckerberg, çok uzun yıllar önce üniversitelerindeki insanları ne kadar çekici olduklarına göre derecelendirmek için bir internet sitesi kurmuştu. Daha sonra o site diğer üniversitelere yayılırken bir sosyal medya platformuna, bugün bildiğimiz adıyla Facebook’a dönüştü ve kurucusuna çok büyük bir zenginlik kazandırdı.

Zuckerberg’den 8 restorana 800 bin dolar

Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, ABD’deki Bay Area bölgesinde bulunan en sevdikleri 8 restoranın her birine 100 bin dolar bağışta bulundu. Bu rakam, koronavirüs salgını döneminde zor durumda kalan işletmelere yardımcı olacak nitelikte ve Zuckerberg ve eşinin çok nazik bir hareket yaptığına şüphe yok.

Öte yandan ne zaman bir multimilyarder bu tür bir bağış yapsa, rakamın onlar için olan değeri ile sıradan bir aileye göre olan değeri arasında yer alan devasa uçurum bir kez daha göze çarpıyor. Gelir adaletsizliğinin adeta ayyuka çıktığı bu karşılaştırmaya gelin hep birlikte bakalım.

13 sentlik yardım

Zuckerberg’ün net malvarlığının 76,3 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Yani bağışladığı 100 bin dolar, kendi mal varlığının yüzde 0.000131’i olarak göze çarpıyor. Ortalama bir Amerikan ailesinin geliriyle kıyaslandığında ise bu rakam 13 sente tekabül ediyor. Toplam bağış ise 1,02 dolar gibi komik bir denkliğe sahip.

Zuckerberg ve Chan çifti, hayatlarının sonuna kadar mal varlıklarının %99’unu bağışlamayı kabul ettiklerini belirten bir sözleşme imzalamıştı. Geçmişte teknoloji dünyasından başka önemli isimlerin de bağışlar yaptığı biliniyor. Bill Gates bugüne kadar milyarlarca dolarlık bağış yaparken, Twitter CEO’su Jack Dorsey de koronavirüse karşı mücadele için 1 milyar dolar bağışlayacağını açıklamıştı. Amazon CEO’su Jeff Bezos ise Avustralya’da yaşanan orman yangını felaketine 690 bin dolar bağışlamış, bağışın düşük olması nedeniyle eleştirilmişti. Zuckerberg ve eşi için 100 bin dolar önemsiz olsa da bu paranın restoranlara yaşam suyu olacağı kesin.