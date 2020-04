Mark Zuckerberg, Facebook'un çöpçatanlık hizmeti için araştırma yaparken bir uygulamada eşi Priscilla'nın bir arkadaşıyla eşleştiği ortaya çıktı. Zuckerberg, denediği uygulamayı eşine gösterdiğinde, beklenmedik bir tepki aldı.

BuzzFeed gazetecisi Alex Kantrowitz, "Always Day One: How the Tech Titans Plan to Stay On Top Forever" adlı kitabında, Zuckerberg'in çöpçatanlık uygulaması Facebook Dating için araştırma yaparken eşinin arkadaşıyla eşleştiğini açıkladı.

Kantrowitz'in kitabında yer alan bilgiye göre Facebook CEO'su Zuckerberg, Facebook Dating için araştırma yapmak için tüm çöpçatanlık hizmetlerine kaydoldu. Zuckerberg, günde sadece 1 kişiyle eşleşmeye izin veren bir uygulamayı denerken ise eşinin arkadaşıyla eşleşti.

'Yarın gece onunla akşam yemeği yiyeceğim!'

Mark Zuckerberg, Kantrowitz'e kitabı için verdiği röportajda, "Priscilla'ya uygulamalardan birini gösteriyordum. Günde sadece 1 kişiyle eşleştiğin bir uygulamaydı. 'İşte uygulama bu' dedim ve o da bana 'Hey, yarın gece onunla akşam yemeği yiyeceğim!'" dedi.

Zuckerberg uygulamayı gösterdiği sırada eşi Priscilla, ekranda arkadaşını görmüş ve onunla ertesi akşam yemeğe çıkacağını söylemiş. Kantrowitz, Priscilla ve arkadaşının akşam yemeğinin nasıl geçtiğine dair açıklama yapılmadığını belirtiyor.

Facebook Dating, 2018 yılında gerçekleştirilen F8 geliştirici konferansında duyurulmuştu. Tinder ve Bumble gibi popüler uygulamalarla rekabet etmek için tasarlanan çöpçatanlık hizmeti, şimdiye kadar 20'den fazla ülkede kullanıma açıldı.