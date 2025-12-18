Tümü Webekno
Meta'dan Radikal Değişiklik: Facebook'ta Link Paylaşmak Artık Ücretli Olacak!

Meta, üzerinde çalıştığı yeni özellik ile birlikte Meta Verified aboneliği olmayan kullanıcıların link paylaşımını kısıtlayacak.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Meta, Facebook’taki içerik üreticilerini yakından ilgilendiren tartışmalı bir testi hayata geçirdi. Test edilen bu yeni özelliğe göre link paylaşımı artık ücretsiz ve sınırsız bir özellik olmaktan çıkacak gibi görünüyor. Şirket artık Meta Verified aboneliği olmayan içerik üreticilerinin ayda yalnızca iki organik gönderide link paylaşmasına izin verecek.

Matt Navarra’nın paylaştığı bir ekran görüntüsüne göre test kapsamındaki kullanıcılara Meta tarafından “Meta Verified olmayan bazı Facebook profilleri, ayda yalnızca 2 organik gönderide link paylaşımıyla sınırlandırılacaktır.” bilgisi içeren bir bildirim gönderildi.

Dış sitelere trafik yönlendirenlere üzücü haber

2

Meta sözcüsü, testin gerçek olduğunu doğrularken uygulamanın şu an için yalnızca profesyonel mod kullanan sınırlı sayıda içerik üreticisi ve sayfayı etkilediğini belirtti. Yayıncıların (haber siteleri gibi) şimdilik bu kısıtlamadan etkilenmediğinin de altı çizilmiş durumda. Meta’ya göre amaç, daha fazla link paylaşabilmenin Meta Verified aboneleri için ek bir değer yaratıp yaratmadığını ölçmek.

Doğal olarak bu hamle içerik üreticileri ve işletmeler arasında ciddi endişe yaratmış durumda. Birçok kişi Facebook’u dış sitelere trafik yönlendirmek için aktif olarak kullanıyor. Link paylaşımının kısıtlanması, gelir ve trafik açısından büyük darbe olacak gibi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

