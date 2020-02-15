Facebook Lite Uygulamasına Karanlık Mod Desteği Geldi

Facebook'un kullanıcılarının veriden tasarruf etmelerini sağlamak için geliştirdiği Lite uygulaması, karanlık mod desteğine kavuştu. Karanlık mod, şu anda sınırlı sayıda kullanıcı için kullanılabilir oldu.

Akıllı telefonlardaki son dönemlerin en popüler trendlerinden birisi de karanlık moddur. Uygulamalar ve hatta işletim sisteminin kendisi herhangi bir renk yerine tamamen koyu temalı renklere dönüşüyor, bu renklerin en baskını da elbette siyah oluyor.

Android, iOS ve birçok uygulama günümüzde karanlık moda sahip olsa da karanlık moda en zıt renk temasına sahip olan Facebook, henüz uygulamasına bu özelliği getirmemişti. Şirket, elbette kullanıcılarının merakla beklediği bu özellik üzerinde çalıştığını daha önce göstermişti.

Facebook Lite'a karanlık mod gelmeye başladı:

Geçtiğimiz kasım ayında Facebook, ana uygulamasında karanlık mod desteğine dair bir iki şey paylaşmıştı. Ancak bu duyurunun üzerinden uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen ortada henüz bir karanlık mod bulunmuyor. En azından Facebook’un ana uygulaması için durum bu.

Zira Facebook, düşük veri kullanımı için ayrı geliştirilen Facebook Lite uygulamasına karanlık mod desteği getirmeye başladı. Birçok Facebook Lite kullanıcısı, uygulamalarında karanlık modunun bulunduğunu görünce epey sevindi ve sevinçlerini diğer kullanıcılarla paylaştı.

Facebook’un karanlık mod seçeneği, birçok kullanıcı tarafından fark edilince bazı Facebook çalışanları da Lite uygulamasında bu desteğin olduğunu doğruladı. Facebook Lite’ta karanlık modu açmak için yapmanız gereken tek şey uygulamadaki seçenekler menüsünü açan üç çizgi ikonuna basmak ve “Karanlık modu” seçeneğini açmak.

Eğer uygulamanızda karanlık moda dair herhangi bir işaret göremiyorsanız hiç merak etmeyin. Facebook Lite’a gelecek karanlık mod önümüzdeki günlerde diğer kullanıcılara da dağıtılmaya başlayacak. Öte yandan Facebook ana uygulamasınınsa ne zaman karanlık moda kavuşacağı hâlâ bir resmiyet kazanmadı.

Geçtiğimiz haftalarda Facebook’un bir uygulamasının daha karanlık moda kavuştuğunu paylaşmıştık. O uygulama da Facebook Messenger’ın masaüstü versiyonuydu. Facebook ana uygulamasının karanlık modla nasıl gözükeceğini de geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaşmıştık, görmek için bu yazımıza bakabilirsiniz.