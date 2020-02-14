Instagram ekibinin üzerinde çalıştığı yeni bir özellik ortaya çıktı. "Son Gönderiler" olarak isimlendirilen bu özellik, takip edilen kullanıcılara ait son gönderilerin farklı bir sayfa üzerinden incelenebilmesini sağlıyor. Özelliğin ne zaman kullanılabileceği ise henüz bilinmiyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi fotoğraf ve video paylaşım platformu olan Instagram, bugün milyonlarca kullanıcıya sahip. Kullanıcılar, 2016 yılından beri Instagram uygulamasına giriş yaptıklarında ilk olarak takip ettikleri profillere ait son gönderileri değil, Instagram'ın oluşturduğu bir algoritma üzerinden 'popüler' içerikleri görüntüleyebiliyorlar. Ancak kısa bir süre sonra bu durum değişebilir.

Instagram geliştirici ekibi, 2016 yılında aldığı bir kararla kullanıcıların akış sayfasını değiştirmişti. Instagram'ın yeni algoritması, platforma yeni yüklenen içerikleri değil, kullanıcıların nelerden hoşlandıklarına göre sıralama yapıyor ve bu da, uygulamaya giriş yapıldığında birkaç gün önce yüklenen görüntülerin bile ilk sıralarda çıkmasına neden oluyor. Kullanıcıların da çok hoşlanmadığı bu durum, kısa bir süre sonra yeni bir bölüm aracılığıyla değişecek.

Jane Manchun Wong, Instagram'ın kısa bir süre sonra "Son Gönderiler" ismine sahip olan yeni bir bölüme sahip olacağını duyurdu. Bu özellik, Instagram'ın ana sayfasında açılabilir bir ekran olarak karşımıza çıkacak.

İlk yayınlandığında ufak bir açıklamayla karşılaşacak olan kullanıcılar, bu açıklamada takip ettiği bazı kişilerin yeni gönderiler yüklediklerini ve bu gönderilere erişmek isteyip istemediklerine dair bir soru görecekler. Kullanıcılar, takip ettiği kişilere ait son gönderilere ulaşmak isterlerse, ilgili buton aracılığıyla yeni bir sayfaya yönlendirilecekler.

Instagram'ın 'Son Gönderiler' özelliği işte böyle görünecek

Instagram'ın yeni özelliğinin nasıl kullanılabileceği ve bu özelliğin tam anlamıyla neler sunacağı şu an için bilinmiyor. İddialara göre konuyla ilgili olarak Instagram ekibine de ulaşılmış ancak yetkililer, konuyla ilgili açıklama yapmaktan çekinmişler. Tüm bunlara rağmen Instagram ekibinin bu özellik üzerinde çalıştığı yadsınamaz bir gerçek ve kullanıcılar, bir süre sonra bu etkili özelliği kullanmaya başlayabilecekler.

Bildiğiniz gibi Twitter, kısa süre önce ana sayfaya yeni bir özellik eklemiş ve kullanıcıların ana sayfa sıralamasının popüler içeriklere ya da yeni içeriklere göre sıralanması tercih etmesine izin vermişti. Instagram, yeni özelliği ile kullanıcılara bir seçme şansı tanımamış olsa da kronolojik sıralamayı tercih eden kullanıcıların basit bir özellik ile yeniden gönderilerden eskilere doğru ilerlemesine izin vermiş olacak.