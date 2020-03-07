Facebook, Maske Reklamlarını Yasaklayacağını Açıkladı

Sosyal medya devi Facebook, Corona virüsü nedeniyle son zamanlarda yaygınlaşan hijyen maskesi reklamlarının yasaklanacağını açıkladı. Alınan bu kararın, fiyat artırımının önüne geçmekle ilgili olduğu belirtiliyor.

Dünyanın önde gelen devletleri, tüm dünyayı tehdit eder hâle gelen Corona virüsünün önüne geçmek için çok ciddi mücadeleler veriyorlar. Devletler durumla mücadele etmek geçmek için yoğun çabalar sarf ederken sosyal medya şirketleri de Corona virüsü hakkında sahte haberler ve yanlış bilginin önüne geçmek için başka bir savaş veriyor.

Geçtiğimiz hafta hem Facebook hem de Amazon, insanları Corona virüsüne karşı koruduğu veya tedavi ettiği iddia edilen ürünleri platformlarından kaldırmak için adım attı. Bu konudaki çalışmalarına hız kesmeden devam eden Facebook, şimdi de fiyat artırımını önlemek için platformda yayınlanan hijyen maskesi reklamlarına izin vermeyeceğini duyurdu.

Aciliyet duygusu yaratabilecek tıbbi ürün reklamları da sınırlandırılacak:

Bu iddialar, TechCrunh’a röportaj veren bir şirket sözcüsü tarafından da doğrulandı. 2 milyardan fazla kullanıcı sayısıyla Corona virüsüyle mücadelede oldukça önemli bir rol oynayan Facebook’un sözcüsü, alınan karar hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Tıbbi yüz maskelerinin satıldığı reklamları ve ticaret listelerini geçici olarak yasaklıyoruz. Ekiplerimiz, Covid-19 durumunu yakından izliyor ve bu halk sağlığını kapsayan acil sağlık durumundan yararlanmaya çalışan insanları görürsek gerekli güncellemeler yapılacak.”

Facebook tarafından alınan kararla birlikte sınırlanacak tek şey maske reklamları olmayacak. Şirket ayrıca, paniğe yol açabilecek veya aciliyet duygusu yaratabilecek tıbbi veya temel tedarikle ilgili “Stoklarla Sınırlı” tarzındaki reklamları da sınırlandıracak.

Corona virüsü salgını, dev şirketleri etkinliklerini iptal etmek zorunda bırakıyor:

Yaşanan Corona virüsü salgını, pek çok şirketi büyük çaplı etkinliklerini iptal etmeye zorladı. Bu kapsamda GSMA, pek çok dev şirketin geri çekilmesinden sonra geçtiğimiz ay düzenlenecek olan MWC 2020’yi iptal etmek durumunda kalmıştı. Ardından Facebook, F8 zirvesini ve Microsoft, birkaç ülkede Ignite Tour’u iptal etti. Sadece bunlarla sınırlı kalmayan iptaller, OPPO ve Xiaomi gibi pek çok dev firmanın da etkinliklerini iptal etmesiyle devam etti.