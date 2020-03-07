Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Corona Virüsü Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada sıkça karşılaşılan ve Türkiye'de Corona virüsü görüldüğüne dair asılsız paylaşımlar hakkında açıklama yaptı. EGM'den yapılan açıklamada, bu tarz gerçeği yansıtmayan paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında işlem yapılacağı belirtildi.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü, aradan geçen zamanla birlikte dünya üzerindeki pek çok ülkeyi tehdit eder hâle geldi. Pek çok sınır komşumuzda da tespit edilen virüs vakaları, insanların endişelenmesine yol açıyor. Bazı kişilerse sosyal medya üzerinden virüs vakaları hakkında asılsız paylaşımlarda bulunuyor.

Duruma el atan Emniyet Genel Müdürlüğü, TikTok gibi pek çok sosyal mecrada yalnızca popülerlik uğruna bu tür gerçek dışı paylaşımlarda bulunanlar hakkında açıklamada bulundu. EGM’den yapılan açıklamada, sahte sosyal medya hesaplarından ülkemizde Corona virüsü vakalarının tespit edildiğine dair gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları paylaşanların en kısa sürede tespit edilip ilgili makamlara sevk edileceği bildirildi.

‘Ekipler, bu kişileri tespit etmek için 7 gün 24 saat çalışıyor’

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ayrıca Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin, sosyal platformlarda milli ve manevi değerlere saldırı, sosyal sınıf, din, cinsiyet, ırk, mezhep veya bölge farklılığına dayanarak yapılan hakaret ve saldırılarla panik ortamı oluşturanların ve kamu düzenini bozanların tespiti için 7 gün 24 saat boyunca çalıştığı belirtildi.

Bu noktada ülkemizde Corona virüsü görüldüğü iddiasıyla paylaşılan ve gerçeği yansıtmayan görüntü ve ses dosyalarını paylaşan kişilerin kamuoyunu korku ve paniğe sevk ettiğini belirten Emniyet Genel Müdürlüğü, bu paylaşımları yapanlar hakkında gerekli çalışmaların başlatıldığı ve ilgili makamlara sevk edileceğini bildirdi.

Şu anda İran, Yunanistan, Gürcistan, Ermenistan ve Irak olmak üzere neredeyse tüm sınır komşularımızda Corona virüsü vakası tespit edilmiş durumda. Öte yandan ülkemizde şimdiye dek herhangi bir vakanın görülmemesi ise vatandaşların daha sakin kalmasını sağlıyor. Bu açıdan Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan bu açıklamaların da kamu düzenini korumaya yönelik olduğu söylenebilir.