Facebook, Mateverse Platformunun Yeni Özelliklerini Açıkladı

Meta, bugün paylaştığı yeni duyurusunda metaverse platformu Horizon Worlds'e gelecek yeni özelliklerini duyurdu. Test aşamasına geçen yeni özellikler, platformda bir şeyler oluşturan kreatörler için bir gelir kaynağı olacak.

2021 yılının ekim ayında tüm dünyada yeni bir akıma yol açan metaverse gelecek vizyonunu tanıtan Meta (Facebook), bugün bu evrenin oluşturulmasını sağlayacak önemli duyurularda bulundu. Şirket, metaverse’ün temelleri olan çevrimiçi platformu Horizon Worlds’e gelecek yeni özellikleri açıkladı.

Meta’nın duyurduğu yeni özellikler, Horizon Worlds’ün daha geniş kitlelere ulaşması için Instagram ve diğer sosyal platformlarda da gördüğümüz teşvik uygulamasını hayata geçirecek. Ayrıca uygulama, kreatörlerin sanal ögeler satabilmesini sağlayacak bir özelliğe de kavuşacak. Gelin, Horizon Worlds’e gelecek yeniliklere bakalım.

Kreatörler bonus alacak

Meta, Horizon Worlds’ün popülerliğini artması ve daha çok kitleye ulaşması için aracı olan kreatörlere bir bonus programı başlatacağını açıkladı. Horizon Worlds Creator Bonus ismiyle test aşamasında başlatılan program, kreatörlere her ay sonunda belirlenen hedeflere ulaşma yüzdelerine göre para ödülü verilmesini sağlayacak. Şu anda yalnızca ABD’de başlayacak programın ‘hedefleri’ henüz net bir şekilde bilinmiyor.

Sanal öge satışı geliyor

Öte yandan Horizon Worlds, metaverse geleceğinin bir parçası olacak çevrimiçi satın alımların da temelini atan özelliğe sonunda kavuşuyor. Şu anda test aşamasında olan yeni özellikle birlikte kreatörler, sanal ögelerin satışını gerçekleştirebilecek ve bu ögeler, sanal dünyada bir rol oynayabilecek. Örneğin yukarıdaki görseldeki gibi satılan bir anahtar, bir tapınağa giriş yapılmasını sağlayacak.