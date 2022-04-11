Epic tarafından geliştirilmekte olan metaverse projelerinde kullanılması için büyük bir fon sağlandı. Yatırımın, Lego'nun kurucuları ve Sony'den geldiği bildirildi.

Kısa bir süre öncesinde ünlü oyun şirketi Epic ve Lego, bir metaverse platformu oluşturmak için ortaklık kurmuş; hakkında pek fazla detay verilmeyen platformun ‘aile dostu’ olacağı ifade edilmişti. Buna göre iki şirket de platformda çocukların güvenliğinin korunacağının güvencesini vermiş ve ebeveynlerin platform üzerinde kontrol sahibi olacağını belirtmişti.

Şimdi de Epic’in metaverse platformu inşa etme planları için yüklü miktarda fon sağlandığı bildirildi. Milyarlarca dolar değerindeki fonun kaynağının ise daha önce de Epic’e yatırım yapan Sony ve Lego’nun kurucusu olan Kirk Kristansen ailesi tarafından yönetilen KIRKBI olduğu kaydedildi.

Epic'in metaverse projesine milyarlarca dolarlık yatırım

Epic, metaverse inşa etme vizyonunu ilerletmesi ve devam eden büyümesini desteklemesi adına 2 milyar dolarlık bir fon elde ettiğini duyurdu. Konuya ilişkin basın bülteninde projeye Sony’nin ve KIRKBI’nin 1’er milyar dolar yatırım yaptığı ifade edildi.

Epic, Fortnite ve Unreal Engine gibi platformlar aracılığıyla bir sanal dünya yaratma fikrinin en büyük savunucularından birisi olarak öne çıkarken; Sony de bu yılın başlarında Destiny'nin geliştiricisi Bungie'yi satın almış ve sanal dünya konseptine iddialı bir giriş yapmıştı. Konuyla ilişkili olarak yaptığı açıklamada Epic CEO’su Tim Sweeney ise "Bu yatırım, metaverse inşa etme ve oyuncuların arkadaşlarıyla eğlenebileceği, markaların yaratıcı ve sürükleyici deneyimler oluşturabileceği ve içerik oluşturucuların bir topluluk oluşturup gelişebileceği alanlar yaratma çalışmalarımızı hızlandıracak." ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçıların gerçekleştirdiği sanal konserler ve profesyonel sporcular ile sevilen Marvel karakterlerinin katılımıyla gerçekleşen sanal etkinlikler ile Fortnite şu an sahip olduğumuz sanal bir evrene en yakın platform olmasıyla dikkat çekiyor. Epic'in gelecek metaverse projeleri ve karşımıza daha gelişmiş ne gibi 'sanal evrenler' ile çıkacağı ise büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.