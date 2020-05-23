Facebook, Anket Özelliğini Messenger'a Geri Getiriyor

Facebook, Messenger uygulamasında bir dönem kullandığı ancak daha sonra kaldırdığı anket özelliğini kullanıcılarına tekrar sunuyor. Birkaç değişiklikle birlikte geri getirilen özellik, tüm işletim sistemlerindeki Messenger uygulaması için yayınlanıyor.

Facebook’un mesajlaşma uygulaması Messenger’da bir dönem anket özelliği bulunuyordu. Ancak bu özellik, daha sonrasında Facebook tarafından kaldırılmıştı. Görünüşe göre bazı kullanıcılar tarafından oldukça kullanışlı bulunan ve geri gelmesi talep edilen bu özellik, Messenger uygulamasına yeniden yolunu buluyor.

Yeni renkleri ve güncellenmiş oy ver butonuyla birlikte yeni anket özelliğinin eskisine nazaran çok daha iyi durduğunu söylemek mümkün. Facebook, ayrıca Windows ve Mac kullanıcıları için sunduğu Messenger Desktop uygulamasında da anket özelliğini kullanıcılarına sunmaya başladı.

Anket özelliği yeniden Messenger’da

Messenger’a tekrar gelen bu özelliği kullanmak ise oldukça basit: grup sohbetlerinizde “+” işaretine tıkladıktan sonra anket ikonuna tıklamak. Daha sonrasında ise arkadaşlarınıza sormak istediğiniz soruyu ve verilebilecek cevapları ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında Ayarlar’a tıklayıp Anket Oluştur seçeneğine tıklayarak grup sohbetinize sormak istediğiniz soruyu sorabilirsiniz.

Bir anket oluşturmak için sohbette iki ya da daha fazla arkadaşınızın bulunması gerekiyor. Eğer ki size bir anket sorusu yöneltildiyse sohbetteki anketin herhangi bir yerine tıklayabilirsiniz. Bu sayede anketin detaylarını görebilirsiniz. Anket seçeneklerini seçerek yönlendirilen soruya cevabınızı verebilirsiniz.

Anketler özelliği, tüm işletim sistemlerindeki Messenger uygulamalarında kullanılabilir durumda. Facebook, insanların sanal toplantılar ve sanal sohbetler gerçekleştirebilmesi için Messenger Rooms özelliğini yayınlamaya başlamıştı. Bu özellikte 50’ye kadar kullanıcı görüntülü sohbetlere katılabiliyor.

Facebook’un oldukça çok sayıdaki insanın aynı anda görüntülü olarak görüşmesini sağlayan bu özelliğinin yanı sıra anket özelliğini de geri getirmesi, koronavirüs salgını sırasında insanlara olabildiğince yardım edebilme çabasının bir karşılığı olabilir.