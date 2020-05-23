Vietnam'dan sosyal medya platformu Facebook'ta yer alan 12 milyon hesaba ait kişisel veriler bir sunucuda yer aldığı ortaya çıktı. Sızan kişisel veriler arasında isim, doğum yeri, GPS koordinatları, Facebook kullanıcı adları ve ID'leri gibi bilgiler de yer alıyor.

Facebook, son birkaç yılda, sosyal medya platformunun internet üzerindeki hegemonyasından tutun da Cambridge Analytica gibi skandallara kadar bir dizi badire atlattı. Bunun yanı sıra, güvenlik açıkları ve gizlilik sorunları da şirketin başını ağrıtmaya devam ediyor. Daha birkaç hafta önce bir hacker 267 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verilerini satarken yakalanmıştı.

Şirket bu sorunlarla mücadele için önlemler aldığını ileri sürse de, benzer sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak, Safety Detectives'in araştırma ekibi, Vietnam'da bulunan 12 milyon Facebook kullanıcısının verilerinin sızdırıldığını ortaya çıkardı. Araştırmacılara göre veriler Elasticsearch sunucusunda bulundu ve geçen ocak ayında yine Vietnamlı kullanıcılara yönelik yapılan ihlalden kayıtları da içerisinde barındırıyor.

Çok sayıda kişisel veri ortaya çıktı

Tüm verilerin Facebook'tan olmadığı ve birden fazla kaynağın oyunun içinde olduğu düşünülüyor. Faillerin bu boyuttaki verileri nasıl ele geçirdiğine ilişkin ayrıntılar da henüz bilinmiyor. 3 GB'ın üzerindeki veriler çoğunlukla kişiyi tanımlamak için kullanılan bilgiler (PII). Bu veriler arasında şunlar yer alıyor:

İsim, soy isim

Doğum yeri

Şu anda yaşadığı yer

Eğitim bilgileri

Doğum tarihi

GPS koordinatları

E-posta adresleri

Facebook kullanıcı isimleri ve ID'leri

Profil puanları

Diğer Facebook kullanıcılarıyla olan aile ilişkileri

Tüm bunlar, saldırganların kurbanlara kişisel verileriyle şantaj yapabileceklerini, sosyal mühendislikle desteklenen karmaşık e-dolandırıcılık saldırıları düzenleyebileceklerini, kullanıcıları pazarlama ve kötü niyetli mesajlarla spam'leyebileceklerini gösteriyor. Daha da kötüsü, GPS verilerini kullanan saldırganlar kullanıcıların fiziksel güvenliğini tehlikeye atabilir.

Sızıntının bulunduğu sunucu Facebook tarafından kapatıldı. Bununla birlikte şirketin veri güvenliğine ilişkin açıkları soru işaretleri yaratmaya devam ediyor. Öte yandan kullanıcıların da Facebook gibi sosyal medya platformlarına verdikleri kişisel bilgileri sınırlandırması gerektiği düşünülüyor. Facebook, veri ihlallerine ilişkin bazı önlemler alsa da sorunlar sürmeye devam ediyor.