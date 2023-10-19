Meta, önümüzdeki günlerde Instagram'daki kanallar özelliğinin bir benzeri olan yayın kanallarının yakında Facebook ve Messenger kullanıcılarına da sunulacağını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda Instagram'da kanallar özelliği kullanıma sunulmuş, böylece çeşitli sayfa sahiplerinin, takipçileri ile etkileşime girebileceği yeni bir alan oluşturulmuştu. Bu özellik sayesinde sayfa yöneticileri ve önemli figürlerin doğrudan kitlelere ulaşması daha da kolaylaşmıştı. Ayrıca WhatsApp da bu özelliğe kavuştu.

Şimdiyse bununla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Meta, kanallar özelliğinin kapsamını genişletmeye karar verdi.

Özellik şimdi de Facebook ve Messenger'a geliyor

18 Ekim tarihinde Instagram, Facebook gibi pek çok sosyal medya platformunun çatı şirketi olan Meta'nın yayınladığı bir blog gönderisinde kanallar özelliğinin önümüzdeki haftalarda Facebook ve Messenger'a da geleceği belirtildi. Özelliğin şu anda sayfalar için test edildiği de ifade edildi.

Yapılan paylaşımda ayrıca şu anda kanallar özelliğinin aktif olduğu pazarlardan birinde yer alan sayfa yöneticilerinin, özelliği kullanmaya hemen başlayabileceği ifade edildi. Diğer sayfa yöneticileri ise burada yer alan bağlantıyı kullanarak bekleme listesindeki yerlerini alabiliyor.

Kanallar kurulduğunda sayfa takipçilerine bildirim gidecek

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Kanal oluşturulup ilk mesaj gönderildikten sonra kanalın bağlı olduğu sayfanın takipçilerine tek seferlik bir bildirim gönderilecek. Bu bildirim ile takipçiler kanala katılmaya davet edilecek. Kanallarda daha önce de gördüğümüz üzere yalnızca kanalın kurucusu mesaj yazabiliyor ancak yayın kanallarına abone olanlar, bu kanallarda mesajlara reaksiyon gösterebiliyor, anketlerde oy kullanabiliyorlar.

Kullanıcılar, takip ettikleri sayfaların profillerindeki düğmeye tıklayarak sayfanın kanalına katılabilecekler. Kanallar da tıpkı sohbetler gibi susturulabilecek. Daha şimdiden Netflix, League of Legends gibi markalar kanallar oluşturmuş durumda. Kanalları takip etmek için sayfaları takip etmek gerekmediğini de hatırlatalım.