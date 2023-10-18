Meta, "Hesaplar Merkezi"nin kapsamını genişletti. Kullanıcılar artık, bu ekran üzerinden Meta'nın verilerini toplamasını kısıtlayabilecek. Ayrıca hesaplar arasında veri transferi ve aynı anda hem Instagram hem de Facebook verilerinin indirilmesi mümkün olacak.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi Meta, Facebook ve Instagram hesaplarının ortak olarak yönetilmesini sağlayan "Hesaplar Merkezi"ne yeni bir özellik eklendiğini duyurdu. Geçmişte sadece "Facebook Dışı Etkinlik" olarak bilinen özellik, "Meta Dışı Etkinlik Teknolojileri" olarak yeniden isimlendirildi ve Instagram'a da eklendi. Bu adım, Meta'nın kullanıcılardan veri toplamasını kısıtlayacak.

Meta, kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklam göstermek için bir dizi yöntem uyguluyor. Bunlardan bir tanesi de üçüncü taraf kaynaklardan alınan veriler. Şöyle düşünün; kullandığınız bir uygulama veya ziyaret ettiğiniz internet sitesi, Meta ile veri paylaşıyor ve Meta, bu veri sayesinde ilgi alanlarınıza göre reklamlar göstermeye başlıyordu. İşte bu durum, Hesaplar Merkezi'ne eklenen yeni özellik ile engellenebilecek.

Hesaplar Merkezi'nin yeni özelliği böyle görünecek:

Geçmişte sadece Facebook için sunulan, bundan sonra ise Instagram kullanıcıları tarafından da deneyimlenebilecek olan yeni özellik, üçüncü taraf kaynakların topladığı verilerin Meta'ya aktarılmasını engelleyecek. Böylelikle Meta, sadece kendi servisleri üzerinden verilerinizi toplayacak ve buna göre reklam göstermeye başlayacak. Meta'nın dağıtım aşamasındaki yeni özelliği, çok yakında tüm kullanıcılara ulaşacak.

Instagram ve Facebook hesaplarındaki verileri aynı anda indirebileceksiniz

Meta, bugün yaptığı açıklamada bir başka yenilikten daha bahsetti. Şirketin yaptığı açıklamaya göre Hesaplar Merkezi, artık Instagram ve Facebook'taki verilerin aynı anda indirilmesini sağlayacak. Bu özellik, geçmişte her iki platform için de ayrı ayrı kullanılabiliyordu. Meta'nın yeni hamlesi ile Hesaplar Merkezi, daha basit ve pratik bir deneyim sunmuş olacak. Ayrıca Hesaplar Merkezi'ne eklediğiniz profiller arasında veri transferi yapmak da mümkün olacak. Meta, bu yenilikler için herhangi bir takvim açıklaması yapmadı.