Facebook, platformun kendisine ve mesajlaşma uygulaması olan Messenger'a yeni emojiler getirdiğini duyurdu. Hareketli versiyonları da olan bu emojiler, Facebook'ta bugün, Messenger'da ise önümüzdeki hafta itibarıyla kullanılabilecek.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Facebook, son dönemlerde daha da çok kullanılmaya başladı. Çünkü içerisinde bulunduğumuz pandemi süreci, insanları evlerinde kalmak zorunda bıraktı ve bu durum, sevdikleri ile iletişim halinde olmak isteyen kullanıcıları Facebook gibi platformlara itti. Bu durumun farkında olan Facebook geliştiricileri de platformun daha iyi bir hal alması için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Facebook, geçtiğimiz süreçte koronavirüsle ilgili çeşitli çalışmalar yaptı. Şimdi bu çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen geliştirici ekip hem Facebook'a hem de Facebook'un mesajlaşma uygulamasına yeni emojiler getireceğini açıkladı. Platformdaki yeni emojiler, sevdiklerinize hislerinizi daha kolay aktarmanızı sağlayacak.

Facebook ve Messenger'a eklenen yeni emojiler

Facebook kullanıcıları bugün, Messenger kullanıcıları ise önümüzdeki haftadan itibaren yeni emojilerini kullanmaya başlayabilecekler. Eğer sizler de bu animasyonlu emojileri kullanmak isterseniz, parmağınızı herhangi bir mesaj ya da gönderinin altındaki "Beğen" butonuna basılı tutabilirsiniz. Karşınıza çıkacak küçük ekranda, Facebook'un yeni emojilerini görebileceksiniz.

Bir Facebook sözcüsü, tüm dünyanın belirsiz bir sürecin içerisinde olduğu ve bu sürecin mümkün olan en iyi şekilde geçirilmesini istediklerini ifade etti. İnsanların duygularını, sevdiklerine karşı daha iyi bir şekilde hissettirmek istediklerini söyleyen sözcü, yeni emojilerin bu amaç uğruna hazırlandığını açıkladı. Ayrıca elimizde, Facebook'un yeni animasyonları için bir video da bulunuyor.

Facebook'un animasyonlu emojisi böyle görünecek

Facebook'un tasarımcılarından bir tanesi olan Pedja Ristic de konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Platformun, pandemi sürecinde bu sürece katkı sağlayabilmek için onlarca çalışma yaptığını söyleyen Ristic, yanlış bilginin yayılmaması için yaptıkları çalışmaların ve geliştirilen emojilerin bunların birer parçası olduğunu ifade etti. Bu bağlamda Facebook'un, platform içerisindeki çalışmalarına ek olarak sağlık çalışanları için maske desteği de sağladığını hatırlatmak gerekiyor.

Facebook, oluşturduğu emoji ve yaptığı diğer çalışmalarla pandemi sürecindeki tüketicilerin daha iyi bir Facebook deneyimi yaşamalarını sağlamaya çalışıyor gibi görünüyor. Bakalım Facebook, önümüzdeki günlerde ne gibi çalışmalar yürütecek ve tüketiciler, Facebook'un çalışmalarını nasıl karşılayacaklar.