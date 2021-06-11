Facebook, Messenger uygulamasına getireceği yeni özellikleri duyurdu. Şirket, konuyla ilgili açıklamalarında 3 yeni özellik üzerinde durdu. Bu özellikler; uygulamaya eklenecek yeni temalar, yeni bir hızlı yanıtlama çubuğu ve QR kod ile Facebook Pay'den para gönderme olarak karşımıza çıkıyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook'un mesajlaşma uygulaması Messenger güncelleniyor. Yapılan bu güncelleme, uygulamanın hem daha işlevsel hem de daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlayacak. Facebook yöneticilerinden Sateesh Kumar Srinivasan, yeni özelliklerin çok yakında kullanıcılarla buluşacağını ifade ediyor.

Facebook tarafından yapılan açıklamalarda, Messenger'a gelecek 3 yeni özellik üzerinde duruluyor. Bu özellikler, uygulamaya yeni getirilen yeni temalar, hızlı yanıtlama çubuğu ve QR kod okuma ile bu işlem sayesinde Facebook Pay aracılığıyla para gönderilecek olması olarak karşımıza çıkıyor. Yalnız QR kod ile para gönderme işlemi, şu an için yalnızca ABD'de kullanılabilecek.

Messenger'ın yeni temaları işte böyle görünüyor

Messenger kullanıcıları, yeni özelliklerin kullanıma sunulmasıyla 3 yeni tema kullanabilecekler. Bu temalar; Olivia Rodrigo, World Oceans Day ve F9 olarak isimlendiriliyor. Bu temalardan F9 isimli olanı, bir süredir sinemaseverlerin gündemini meşgul eden Hızlı ve Öfkeli serisinin son filmiyle ilgili. World Oceans Day ise 8 Haziran'da kutlanan Dünya Okyanus Günü için hazırlandı ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Olivia Rodrigo ise temaya ismini veren ABD'li ünlü şarkıcının yeni albümünü tebrik etmek için hazırlanmış.

Messenger'ın hızlı yanıtlama çubuğu ise önemli bir açığa kapatacak

Messenger kullanıcıları, bugüne kadar kendilerine gönderilen bir video ya da fotoğrafı yanıtlamakta zorluk çekiyorlardı. Kendisine gönderilen içeriği izleyen kullanıcı, bu işlemden sonra yeniden sohbet sayfasına dönüyor ve düşüncelerini yazıyordu. Ancak yeni güncellemede bu durum ortadan kalkacak. Kullanıcılar, bir yandan kendilerine gönderilen içeriği izlerken diğer yandan da aynı sayfa içerisinde mesaj yazabilecekler.

Messenger'ın QR kod okuyarak kullanıcılara para gönderme ya da kullanıcıdan para isteme özelliği de uygulamanın işlevselliğini artıracak. Böylelikle kullanıcılar, birbirlerine saniyeler içerisinde para gönderebilecekler.