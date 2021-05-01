Veri gizliliği ihlalleri ile sık sık gündem olmayı başaran Facebook, bu kötü şöhretine çok da yardımcı olmayacak bir açıklama yaptı. Instagram Direct ve Messenger uygulamasına bir süre daha uçtan uca şifreleme özelliğinin gelmeyeceği açıklandı.

Söz konusu kişisel verilerin gizliliği olduğunda, bu konuda en az güvenilen şirketlerin başında hiç şüphesiz Facebook geliyor. Geçtiğimiz yıllarda Cambridge Analytica davası ile birlikte bu konuda hayli zorlu zamanlar yaşayan Facebook, bu olay sonrası imajını düzeltmek için epey uğraştı.

Tabii ki imajı düzeldi ve insanlar artık Facebook'a daha çok güveniyor demek mümkün değil. Ama aynı zamanda hala milyarlarca WhatsApp, Facebook ve Instagam kullanıcısı olduğunu düşünürsek, Facebook'un bu kötü şöhretinin kendisine kötü neredeyse hiçbir etkisi olmadığını söyleyebiliriz. Tabii ödediği milyarlarca dolarlık cezaları görmezden gelirsek. Facebook'un veri gizliliği konusunda kullanıcılarına verdiği önemli sözlerden biri Messenger ve Instagram Direct'te konuşmaları güvence altına almak için uçtan uca şifreleme getirmekti. Ancak gelen son haberlere göre bu da çok yakın bir zamanda gerçekleşmeyecek.

En erken 2022'de mesajlaşmaları şifreleyecekler:

Ülkemizde geçtiğimiz aylarda yeni gizlilik sözleşmesi ile gündeme gelen ve tepki toplayan WhatsApp, şu an için Facebook'un mesajlarda uçtan uca şifreleme özelliği sunan tek uygulaması. Ancak Facebook 2019 yılında Messenger ve Instagam Direct'te de bu özellik ile mesajların korunacağını açıklamıştı. Fakat sonrasında bu süre ertelenmiş, milyarlarca insanın mesajlaşmak için sık sık kullandığı bu iki uygulamaya uçtan uca şifreleme özelliği gelmemişti.

Facebook'tan gelen son açıklamaya göre bu 2021'de de gerçekleşmeyecek. En erken 2022'de tamamen uçtan uca şifreleme kullanımına geçiş yapılabileceğini belirten Facebook'a göre bu oldukça uzun bir süreç ve geliştirmeler için çalışmalar devam ediyor. Beklentiler ise en erken 2022 yılında Instagram Direct ve Messenger'da uçtan uca şifrelemenin kullanıma sunulması. Tüm bu ertelemelerin şirketin zaten zedelenmiş olam imajına daha kötü etki edeceği ise kesin.