Şirket adını Meta olarak değiştirerek yeni bir yolculuğa çıkmaya hazırlanan Facebook, geçmişinden kaçmakta zorlanıyor. Son dönemdeki skandalları, politik figürlerden ve hukukçulardan büyük tepki çekmişti. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Twitter paylaşımında Meta için ‘kanser’ benzetmesi yaptı.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, kongrede Facebook’a yaptığı ağır eleştirilerle adını gündeme defalarca taşımış bir siyasetçi. Kısaca AOC olarak tanınan Alexandria Ocasio-Cortez, 2019 yılında Facebook’un piyasaya hükmetmesi üzerine hukuki tartışmalar ilk alevlendiğinde “Facebook’un kendi sorunları olabilir ama görünen o ki toplumumuzda (yani demokrasimizde) git gide büyüyen bir Facebook sorunu var.” açıklamasında bulunmuştu.

Facebook, yıllardır arka arkaya imza attığı skandallarla gündemden hiç düşmedi. Fakat bu yıl, şirketin kişisel gizliliği hiçe sayan pazarlama teknikleriyle Facebook ve Instagram gibi platformlarda çocukların ve ergenlerin üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin açığa çıkarıldığı belgelerin ortaya çıkmasıyla eleştiriler tavan yaptı. Facebook, kısa süre önce adını Meta olarak değiştireceklerini açıklasa da politik figürler ve hukukçular şirketin ‘adını değiştirmesiyle geçmişte yaptıklarından kaçamayacağı’ görüşünde. AOC da bu gerçeği en iğneleyici dille Twitter’a taşıyan isim oldu.

AOC, Meta’yı “demokrasi için bir kanser” olarak betimledi:

AOC, Facebook’un adını Meta olarak değiştireceği haberi üzerine Twitter’da şu sözleri paylaştı: “Meta’nın açıklaması ‘demokrasi için bir kanserken metastaz yaparak otoriter yönetimleri destekleyen ve sivil toplumu yok etmeye çalışan, küresel gözetimi eline almış bir propaganda makinesine dönüşüm…hepsi de para için!’ olmalı." Facebook’un Meta’ya dönüşümünü kanser hücresinin yayılmasına (metastaz yapmasına) benzeten AOC, gelecek günlerde Meta ile ilgili yeni haberlerle birlikte ağır eleştirilerine devam edecek gibi görünüyor.

Alexandria Ocasio-Cortez’in Twitter gönderisi: