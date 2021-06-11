Yılların eskitemediği sosyal medya platformu Facebook, mobil uygulamasıyla birlikte dünyanın en popüler platformlarından biri olmayı sürdürüyor. Ülkemizde eskisi kadar yaygın kullanılmasa da herkesin hala bir Facebook hesabı ve telefonunda yüklü bir Facebook mobil uygulaması var. Uygulamayı çok daha etkili kullanmak için bilmeniz gereken bazı özellikleri anlattık.

Nasıl ki evden yanımızda anahtar, cüzdan ve telefon olmadan dışarı çıkmıyoruz, internet dünyasına da Facebook hesabımız olmaz girmiyoruz. Son yıllarda yaşanan skandallar ve farklı sosyal medya platformlarının ortaya çıkmasıyla ülkemizde eskisi kadar popüler olmasa bile, yine de herkesin bir Facebook hesabı ve telefonunda yüklü Facebook mobil uygulaması mutlaka vardır. Özellikle Y kuşağı için Facebook, e-Devlet hesabı gibi bir şey haline geldi.

Kimi kullanıcılar yalnızca Facebook mobil uygulamasından bildirim gelince burayı hatırlatıyor, kimi kullanıcılar ise oldukça aktif. Ancak pek çok kişi Facebook mobil uygulamasını yeterince tanımıyor ve kullanıcılara sunduğu kolaylıkları bilmiyor. Her şeye rağmen Facebook hayatımızda önemli bir yere sahip ve onun mobil uygulamasını en keyifli şekilde kullanmak da hepimizin hakkı. Gelin şu özelliklere yakından bakalım.

Dikkat çeken Facebook mobil özellikleri:

Güncel COVID-19 verilerine ulaşın.

Tüm gruplarınızı tek sekme üzerinden takip edin.

Hesabınıza giriş yapılan yeri ve zamanı görün.

Profil resmi yerine video kullanın.

Facebook mobil uygulaması üzerinden Marketplace alanına kolayca ulaşın.

Hızlı bağış kampanyaları oluşturun ve diğer kampanyalara katılın.

Facebook Pay işlemlerinizi ve bilgilerinizi düzenleyin.

Otomatik oynatılan videolar internetinizi harcamasın.

Videoları kaydedin ve dilediğiniz zaman izleyin.

Facebook mobil uygulamasında geçirdiğiniz zamanı yönetin.

Güncel COVID-19 verilerine ulaşın:

Malum, bir yıldan uzun süredir hepimizin gündeminin ilk maddesi COVID-19 pandemisi. Bugüne kadar hayatımızı direkt olarak etkileyen en önemli olay olan pandemi, aşı, ilaç, vakalar, vefat sayıları hakkında pek çok doğru olmayan bilgi internette dolaşıyor. Facebook bu konuda duyarlı bir adım attı ve alt alta üç çizgi sekmesinden yani menü üzerinden ulaşabileceğiniz COVID-19 Bilgi Merkezi sayfası kurdu. Buradan COVID-19 hakkında en güncel ve doğru bilgilere ulaşabilirsiniz. Bilgiler, kaynak verilerek paylaşıldığı için güvenilirliğini de sorgulamanız mümkün.

Tüm gruplarınızı tek sekme üzerinden takip edin:

Birden çok sosyal medya hesabı olan kullanıcılar için uzun zamandır Facebook birincil platform değil. Ancak yıllar geçse bile hiçbirimiz Facebook gruplarından vazgeçemiyoruz. Çünkü Facebook gruplarına alternatif olacak bir hizmet henüz hiçbir platformda yok. Facebook mobil uygulamasının altında bulunan Gruplar sekmesi üzerinden üye olduğunuz grupların en güncel paylaşımlarını göreceğiniz akış sayfasına ulaşabilirsiniz. Bu sayfa, grup gönderilerini daha derli toplu olarak takip etmenizi sağlıyor.

Hesabınıza giriş yapılan yeri ve zamanı görün:

Facebook mobil uygulaması üzerinden platformu aktif olarak kullananlardan daha çok, en son ne zaman girdim hatırlamıyorum diyen kullanıcılar var. Bu kullanıcıların hesabı çalınmaya müsaittir. Bu nedenle sık girmeseniz bile ara sıra hesabınıza başkaları tarafından giriş yapılıp yapılmadığını kontrol etmelisiniz. Menü, Ayarlar ve Gizlilik, Ayarlar, Güvenlik ve Giriş adımlarını takip ederek Facebook hesabınıza giriş yapılan cihazları ve giriş tarihini görebilir, şüpheli durumları bildirebilirsiniz.

Profil resmi yerine video kullanın:

Aktif Facebook kullanıcılarına keyifli bir deneyim sunan özelliklere geri dönelim. Dümdüz profil resimleri ile kendinizi ifade etmeye çalışmaktan sıkıldıysanız bir profil videosu ile diğer Facebook kullanıcılarının sizi daha yakından tanımalarını sağlayabilirsiniz. Profil sayfanızdaki profil resminize ve seçim sayfasının sağ üst köşesindeki kamera butonuna dokunun. Buradan 7 saniyelik bir video çekerek ya da galerinizden bir video seçerek profil resmi yerine eğlenceli bir video kullanabilirsiniz.

Facebook mobil uygulaması üzerinden Marketplace alanına kolayca ulaşın:

Facebook’un bir sosyal medya platformundan çok daha fazlası olduğunu gösteren hizmetlerden biri de Marketplace alanıdır. Facebook satış noktası olarak adlandırabileceğimiz bu alan üzerinden konumunuza göre size en yakın noktalarda sıfır ya da ikinci el ürün satışı yapan kişilere ve ilanlara ulaşarak karlı alışverişler yapabilirsiniz. Marketplace alanına ulaşmak için Facebook mobil uygulamasının altında bulunan sekmelerden yararlanabilirsiniz.

Hızlı bağış kampanyaları oluşturun ve diğer kampanyalara katılın:

Maalesef dünyada ve ülkemizde yardıma ihtiyacı olan pek çok insan var. Bu insanlara tek başınıza yardım etmeniz oldukça zor ancak Facebook mobil uygulaması üzerinden hızla bir bağış kampanyası oluşturarak bunu herkese duyurabilirsiniz. Alt alta üç çizgi sekmesinden yani menü üzerinden Bağış Kampanyaları seçeneğine dokunun. Buradan kendi kampanyalarınızı oluşturabileceğiniz gibi diğer kullanıcıların oluşturduğu kampanyaları görebilir, destekleyebilir ve profilinizde paylaşabilirsiniz.

Facebook Pay işlemlerinizi ve bilgilerinizi düzenleyin:

Facebook’un bir sosyal medya platformundan çok daha fazlası olduğunu gösteren hizmetlerden biri de Facebook Pay hizmetidir. Alt alta üç çizgi sekmesinden yani menü üzerinden Facebook Pay seçeneğine dokunun ve açılan sayfadan tüm düzenlemelerinizi gerçekleştirin. Facebook Pay, Facebook hesabınız üzerinden para gönderebileceğiniz, alabileceğiniz ve ödeme yapabileceğiniz bir hizmettir.

Otomatik oynatılan videolar internetinizi harcamasın:

Facebook sosyal medya platformunda neredeyse tüm internetteki videolar kadar çok sayıda video var. Tabi keşfetmeyi bilene. Ancak bu keşif sırasında, özellikle mobil veri üzerinden bağlanıyorsanız, otomatik oynatılan videolar biraz can sıkıcı olabilir. Menü, Ayarlar ve Gizlilik, Ayarlar, Medya ve Kişiler başlığı altındaki Videolar ve Fotoğraflar adımlarını izleyerek otomatik oynatma özelliğini kapatabilir ve tüm medya ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Videoları kaydedin ve dilediğiniz zaman izleyin:

Facebook’ta bir ton video olduğunu söyledik ama bunları hemen, o anda izlemek zorunda değilsiniz. Hoşunuza giden ama o an izleyemeyeceğiniz bir videonun sağ üst köşesindeki üç nokta botuna dokunarak kaydedin. Daha sonra alt alta üç çizgi sekmesinden yani menü üzerinden Kaydedilenler seçeneğine dokunun. Burada kaydettiğiniz tüm videoları görebilir ve dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz.

Facebook mobil uygulamasında geçirdiğiniz zamanı yönetin:

Tüm bu özellikler güzel ama hayat devam ediyor. Saatler nasıl geçti anlamadım diyenler için Facebook, zaman yönetimi hizmeti sunuyor. Menü, Ayarlar ve Gizlilik, Facebook’ta Geçirdiğin Süre adımlarını izleyerek size özel zaman yöneticisi sayfasına ulaşabilirsiniz. Buradan hem uygulamada geçirdiğiniz zamanı görebilir hem de kendinize özel bazı sınırlamalar düzenleyebilirsiniz.

Yıllar geçse bile hala vazgeçemediğimiz Facebook sosyal medya platformunu çok daha keyifli kullanmanızı sağlayacak bazı Facebook mobil özelliklerinden bahsettik. Facebook’un hala dünya çapında en çok kullanılan platform olduğunu unutmamak gerekiyor.