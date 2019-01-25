Facebook, kullanıcıların fotoğraflarını Facebook'tan bağımsız bir şekilde arkadaşları ile paylaşabilmesini sağlayan Moments uygulamasına desteğini sonlandırıyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, fotoğraflarını arkadaşları ile paylaşmak isteyen kullanıcıların bu fotoğrafları Facebook’a yükleme ihtiyacı duymaması için 2015 yılında Moments uygulamasını kullanıma sunmuştu. Moments uygulaması ile kullanıcılar, galerilerinde bulunan fotoğrafları Facebook’tan tamamen bağımsız bir şekilde Facebook arkadaşları ile paylaşabiliyorlardı.

Ne yazık ki Moments, Facebook’un beklediği etkiyi yaratamadı. Kullanıcılar, fotoğraflarını arkadaşları ile paylaşmak için farklı uygulamaları kullanmayı tercih ettiler. Dolayısı ile Moments, neredeyse hiç kullanılmayan bir uygulama haline geldi. Facebook, 25 Ocak 2019 (bugün) tarihi itibarıyla Moments uygulamasına desteğini sonlandırıyor. Dolayısı ile uygulamayı kullanan az sayıda kullanıcı da artık farklı platformlara yönelmek zorunda.

Facebook, Moments kullanıcılarına fotoğraflarını kurtarmak için iki ayrı seçenek sunuyor. İsteyen kullanıcılar Moments web sitesine girerek fotoğrafların direkt olarak cihazlarına indirilmesini sağlayabilir. Dileyen kullanıcılar ise fotoğraflarının Facebook hesabına yüklenmesini sağlayabilir. Facebook’a yüklenen fotoğraflar varsayılan olarak yalnızca hesap sahibi tarafından görüntülenebilecek.