Müdafaa grupları, Facebook'un yaşadığı Cambridge Analytica skandalı, gizlilik ihlalleri ve tekrar eden tüketici veri ihlalleri nedeniyle şirketin içinin "açığa çıkarılmasını" istiyor.

Open Market Institute, Color of Change ve Electronic Privacy Information Center gibi müdafaa grupları adı altında toplayabileceğimiz gruplar, bugün Federal Ticaret Komisyonu'na Facebook'un nasıl işlediğinin anlaşılması için hükümetin müdahale etmesini istedikleri bir talepte bulundu. Grupların yazdıkları mektup, verilmesi istenen milyon dolarlık ceza ile birlikte sosyal medya gücünü kötüye kullanan Facebook'un araştırılmasını istiyor.

2012'de Google'ın Safari kullanıcıları izlemeyeceğini söylemesine rağmen izlemeye devam etmesi neticesinde 22 milyon dolar ceza kesen Federal Ticaret Komisyonu (FTC)'nun kararı, müdafaa gruplarına az gelmiş görünüyor. Çünkü grupların Facebook için bekledikleri ceza 2 milyar dolar civarında.

FTC, bir yıla yakındır Facebook'u 2012 yılında yapılan anlaşmayı ihlal edip etmediği konusunda inceliyor. Kararın netleşmesine az kalmış olması beklenirken, şu an ABD Hükümeti'nin kapalı olması dolayısıyla kararın açıklanması mümkün değil.

Politikacılar ise, Facebook'un iç yüzünün açığa çıkarılması konusunda sessizliklerini koruyorlar. Ekim ayında, senatörlerden biri The Verge ile yaptığı röportajda şirketin açığa çıkarılmasının "son çare" olduğunu söylemişti.