2018 yılında Facebook tarafından yayınlanan bir özellik sayesinde fotoğrafları 3D olarak görebiliyorsunuz. Bu özellikle siz arka planda gezinirken görüntü oynamaya devam ediyordu ancak özellik, şimdiye kadar sadece portre modunda çekilen fotoğraflarla uyumluydu. Facebook geliştirdiği yapay zekâ sayesinde artık portre modu olmayan telefonlara da 3D görüntü sağlayacak.

Facebook’un 2018 yılında çıkardığı 3D fotoğraf özelliği sayesinde fotoğrafları hareketli bir şekilde görmek mümkündü fakat bu özelliğin sadece portre modu olan cihazlarda kullanılabilir olması birçok kullanıcıyı rahatsız etti. Bunun üzerine bir yapay zekâ geliştiren Facebook, artık portre modu olmayan telefonlarda da 3D fotoğraf özelliğini aktif edebilecek.

Facebook, yapay zekânın yardımıyla portre modu olmayan telefonlarda bile 2D görüntüleri 3D fotoğraflara dönüştürebileceklerini ifade etti. Şirket, bunu yapmak için her pikselin kameraya mesafesini tahmin etmek adına bir yazılım geliştirdiklerini belirtti. Böylece daha önceki fotoğrafların derinliği gibi önemli veriler işlenip 3D’ye adapte edilecek.

Facebook'un 3D fotoğrafları:

Aslında bu uygulamayı yapan ilk platform Facebook değil. Google, Pixel telefonlarıyla portre modunu kullanarak benzer bir çalışma yaptı fakat Facebook kadar başarılı olamadı çünkü Facebook’un sürümünde eski fotoğraflarınızı da 3D’ye dönüştürebilme imkânınız var. Facebook, telefonda saklanan ve çok eski fotoğrafları bile 2D’den 3D’ye çevirmenize imkân veriyor.

Yine de Facebook'a göre tüm cihazlar 3D özelliğini destekleyemeyecek. Herhangi bir cihaz, ana sayfada 3D fotoğrafları görüntüleyebilse bile Facebook'un uygulamasında 3D fotoğrafı yayınlama yeteneği sadece bazı telefonlarda olacak. Yani her akıllı telefon bu özelliği henüz destekleyemiyor ama Facebook ilerleyen günlerde bu sorunu da çözmeye çalışacaklarını duyurdu. Konu hakkındaki gelişmeleri ve desteklenecek cihazlar hakkındaki açıklamaları takip ederek sizlerle paylaşıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın.