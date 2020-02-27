Facebook F8 Konferansı'nı Corona Virüsü Sebebiyle İptal Etti

Dünyaya hızla yayılmasıyla birçok kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan Corona virüsü kaynaklı bir etkinlik iptal haberi daha geldi. Sosyal medya devi Facebook, şirketin yıllık geliştirici konferansı olan F8'in Corona virüsü endişeleri nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. F8 Geliştirici Konferansı’nın bu yıl 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde gerçekleşmesi planlanmıştı.

Sosyal medya devi Facebook, bu seneki F8 konferansını iptal edeceğini belirtti. F8 konferansının, klasik seyircili sunumunun 'yerel olarak düzenlenen etkinlikler, videolar ve canlı akış içeriği' ile değiştirileceği bildirildi. Şirket cephesinden yapılan tam açıklamaya göre, “COVID-19 ile ilgili artan endişeler ışığında, geliştirici ortaklarımız, çalışanlarımız ve F8'i düzenlemeye yardımcı olan herkesin sağlığına ve güvenliğine öncelik vermek için bu yıl F8'in yüz yüze bileşenini iptal etme konusunda çok zor da olsa bir iptal kararı verdik. Facebook şirketi olarak, F8 etkinliğini yerel olarak düzenlenen etkinlikler, videolar ve canlı akış içeriğiyle değiştirmeyi planlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Direktör açıklama yaptı

Konferansı iptal etme kararını açıklayan bir blog yazısında, Facebook'un Geliştirici Platformları ve Programları Direktörü Konstantinos Papamiltiadis, “Geliştirici ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve F8'in organizasyonuna yardımcı olan herkesin sağlığına ve güvenliğine öncelik vermeliydik” dedi.

Papamiltiadis, Facebook'un konferansın ilerlemesine izin vermek için diğer seçenekleri araştırdığını ancak kapsayıcı bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın şirket için önemli olduğu ve uluslararası geliştiricilerin katılamadığı bir F8 Konferansı düzenlemenin doğru olmadığı sonucuna varıldığı için iptal kararı alındığını da sözlerine ekledi.

Teknoloji severlere yaptığı açıklamayı gösterilen sabır ve anlayış için teşekkür ederek ve organizasyonun tam halini birçok yenilikle beraber 2021 yılında düzenlemeyi dört gözle beklediklerini belirterek bitiren Facebook ekibi gelecek yeni haberlerle ilgili heyecan ve beklenti de yaratmış oldu.

İptal edilen ilk etkinlik değil

F8 Geliştirici Konferansı Corona virüsü salgını nedeniyle iptal edilen ilk büyük teknoloji etkinliği olmadığını da burada ekleyelim. Daha önce de Mobil Dünya Kongresi, virüsle ilgili benzer endişeler nedeniyle şubat ayında iptal edilmişti. Ek olarak, önümüzdeki ay gerçekleşmesi planlanmasına rağmen, GDC 2020’nin de Unity, Sony, Electronic Arts, Facebook, Kojima Productions ve Microsoft'un Game Stack ekibi de dahil olmak üzere birçok büyük şirket ve geliştiricinin ilgili korkuları taşıması nedeniyle etkinliklerini iptal etmesi bekleniyor.