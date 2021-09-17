Facebook, iOS 15'in sahip olacağı özelliklerle kullanıcıları takip edemeyecek oluşunu, yeni özellikler sayesinde ekarte etmeye çalışıyor. Bu bağlamda yeni özellikler duyuran şirket, Facebook-Instagram-WhatsApp üçlüsünü birbirine daha çok yakıştıracak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 20 Eylül'de iPhone'lara hayat verecek yepyeni işletim sistemi iOS 15'i kullanıma sunacak. Bu işletim sistemi, kullanıcılar için de mobil uygulama geliştiricileri için de önemli bir sürecin başlamasını sağlayacak. Apple'ın kullanıma sunacağı yeni gizlilik ve güvenlik özellikleri sayesinde mobil uygulamaların kullanıcıları takip etmesi engellenecek. Bu da doğrudan, başta Facebook olmak üzere reklam verilen tüm uygulamaların işini zorlaştıracak.

Alınan kararın reklamların doğru kişilere gösterilmesini zorlaştıracağını görmezden gelmeyen Facebook, yaptığı açıklamalarla yeni özellikler geliştirdiğini ve bunları yakın bir gelecekte kullanıma sunacağını duyurdu. Bu özellikler, Facebook ile Facebook'a ait olan WhatsApp ve Instagram'ı birbirine yakınlaştıracak gibi görünüyor. Bir süre önce sahip olduğu uygulamaları elinden çıkarmak zorunda kalabileceği konuşulan Facebook'un yeni özellikleri, söylentilerin umursanmadığını düşündürüyor.

İşte Facebook'un yakın gelecekte kullanıma sunulacak yeni özellikleri

Facebook tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, yakın bir gelecekte ilgilendikleri kategorileri seçme imkanıyla karşı karşıya kalacaklar. Facebook üzerinden kullanıma sunulacak bu özellik, kullanıcıların ilgi alanlarının belirlenmesini sağlayacak. Aslında bir kullanıcı, ilgilendiği bir kategoriyle ilgili paylaşımlara da kolaylıkla ulaşma imkanı yakalayacak. Ancak bu özelliğin esas amacı, kullanıcının ilgi alanına göre reklam göstermek olacak.

İşletme sahipleri, Facebook, WhatsApp ya da Instagram üzerinden kullanıcıların kendileriyle mesajlaşmalarını sağlayan reklamlar satın alabiliyorlar. Facebook'un geliştirdiği başka bir özellik ile bu durumun kapsamı genişletilecek. Facebook, kullanıcı ile işletme sahibinin en muhtemel iletişiminin hangi platform üzerinden gerçekleşebileceğine karar vererek, söz konusu mesajlaşma uygulamasını otomatik olarak varsayılana alacak. Yani bir kullanıcı Messenger'ı daha fazla kullanıyorsa, işletme sahibi de o kullanıcı ile Messenger üzerinden görüşme imkanı yakalayacak. Bu özelliğin bir uzantısı olarak Instagram ve WhatsApp hesabının bağlanmasına da izin verecek olan şirket, işletme sahiplerinin WhatsApp hesaplarına Instagram üzerinden bir dokunuşla ulaşabilmeyi mümkün kılacak.

Facebook'un üzerinde çalıştığı özellikler bunlarla sınırlı değil. Şirket, Facebook Business Suite'i de daha işlevsel bir hale getirecek. İşletme sahipleri, yapılan yeniliklerle e-postaları yönetebilecek, yeniden pazarlama e-postaları gönderebilecek, içerikler için bir dosya yöneticisi kullanabilecek ve paylaşılan gönderilerin hangisinin daha etkili olduğunun anlaşılmasını sağlayan istatistiklerle karşılaşabilecekler. Tüm bunlara ek olarak işletme çalışanlarına, "İş Hesabı" isimli yeni bir özellik de sunulacak. Bu özellik, çalışanların Business Manager gibi hizmetlere bireysel hesaplarından farklı bir hesapla ulaşmasını sağlayacak.

Facebook tarafından yapılan açıklamalarda, yeni özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağına ilişkin net bir şey söylenmedi. Ancak şu ana kadar bahsettiğimiz özelliklerin bir bölümü, kısıtlı kullanıcı kitleleriyle test edilmeye başlandı bile. Yani iOS 15 tehdidini ekarte etmek isteyen şirket, adımlarını hızlıca atacak ve reklam gelirlerinin düşmesinin önüne geçmeye çalışacak gibi görünüyor.