ABD’li sosyal medya devi Facebook, ses tanıma teknolojisini eğitmekte kullanacağı ses kayıtları için kullanıcılara ödeme yapacağını açıkladı. Fakat şirketin ses kayıtları için vereceği ücreti duyunca hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

Facebook, geçtiğimiz kasım ayında kullanıcıların anket doldurarak para kazanabilecekleri Viewpoints adlı bir pazar araştırması uygulaması yayınlamıştı. Sosyal medya devi, söz konusu uygulamada “Pronunciations” isimli bir programın parçası olarak sesini kaydetmenizi istiyor.

Eğer programın bir parçası olmaya hak kazanırsanız, Facebook sizden “Hey Portal” ifadesini ve ardından arkadaş listenizden bir arkadaşınızın adını telaffuz etmenizi isteyecek. Şirket, bu işlem için kullanıcılara ödeme yapacak ancak bu, kesinlikle tatmin edici bir ödeme olmayacak.

Bir sesli kayıt anketini tamamlamak size, Viewpoints uygulamasında 200 puan kazandıracak ancak para kazanabilmek için en az 1.000 puan almanız gerekiyor. Bu puana ulaştığınızda kazanacağınız para ise 5 dolar olacak. Facebook, kullanıcıların sağladığı ses kayıtlarının Facebook’ta veya sahibi olduğu diğer platformlarda izinsiz olarak paylaşmayacağını söylüyor.

Viewpoints ile elde edilecek verilerin ses tanıma teknolojisini eğitmek ve Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi hizmetlerini geliştirmek için kullanacağını söyleyen sosyal medya devi, “Pronunciations” isimli programın Facebook’ta 75’ten fazla arkadaşı olan 18 yaşından büyük kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini açıkladı. Yalnızca ABD’de kullanılabilen Viewpoints, gelecek yıl farklı pazarlara yelken açacak. Bunların arasında Türkiye’nin de olup olmayacağı ise henüz belli değil.

Facebook'un Viewpoints uygulaması için hazırladığı tanıtım videosu