Facebook, eski yöneticilerinden olan ve geçtiğimiz hafta Facebook ile ilgili bilgileri, belgeleri sızdıran Frances Haugen’in ifşalarından sonra yeni bir önlem aldı. Bu önleme göre, Facebook çalışanlarının katıldığı tartışma grupları sınırlandırılacak.

Facebook skandallarla gündeme gelmekten bıkmadı ama kullanıcıları ve dünya kamuoyunu ilgilendiren ifşalardan da korkmaya başlamış gibi görünüyor. Sürekli kullanıcı verilerinin sızdırılması ile gündeme gelen Facebook hakkındaki tartışmalar, İnstagram’ın gençlerin beden algısı ve psikolojileri üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturduğuna yönelik araştırmasının sızdırılmasının ardından başka bir boyuta taşınmıştı.

Son olarak ise geçtiğimiz haftalarda, Facebook’un yanlış bilgiler biriminin eski yöneticilerinden Frances Haugen’in Facebook ile ilgili sızdırdığı belgeler kamuoyunu bir hayli sarsmıştı. Haugen, Facebook'un önceliğinin ‘nefret söylemiyle ve yalan haberle mücadele değil, kâr etmek olduğunu’ söylemiş ve platformun güvenlikten ziyade kar elde etmeye odaklandığını dile getirmişti. Belki şaka gibi gelecek ama Facebook’un sızıntıları önlemek için oluşturduğu yeni politika da sızdırıldı.

Çalışanların katıldığı tartışma grupları sınırlandırılacak

Sosyal medya devi Facebook, ifşaların ardından sızıntıları engellemek için kolları sıvadı. Eski çalışanlarından üst üste darbeler yiyen Facebook, çalışanlarının dahil olduğu grupları inceleyerek buralara sınırlama getirecek ve hatta bazı kişileri bu gruplardan çıkaracak. Mark Zuckerberg, iddiaların ardından yaptığı açıklamada yanlış lanse edildiklerini savunmuştu.

Facebook sözcüsü Tracy Clayton ise yaptığı açıklamada, “Gündeme gelen sızıntılar, milyarlarca insanın aktif olarak kullandığı Facebook’un çalışanlarının verimliliğini düşürüyor. Ayrıca hassas konularda çalışma yapan iş arkadaşlarımız dışarıdan bakıldığında yanlış anlaşılabilecek konularda bilgi sızdırabiliyor. Bu da şirketimizin yanlış anlaşılmasına sebep oluyor” dedi. Facebook sızıntıları her ne kadar engellemeye çalışsa da, dünyada siyasileri de harekete geçiren iddialardan sonra artık geç olabilir.