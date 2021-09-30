Son zamanlarda Facebook’un açığa çıkan skandallarının ardından, Facebook Küresel Güvenlik Başkanı Antigone Davis ABD Senatosu’na ifade verdi. Davis verdiği ifadede, ortaya çıkan olayların aksine gençlere olumlu bir şekilde yardımcı olduklarını söyledi.

Facebook’un skandalları bitmek bilmiyor. Uzun bir süredir, kişisel veriler konusunda kullanıcılarının güvenini sarsmış olan Facebook, son yaşanan olaylarla birlikte de mevcut ve potansiyel kullanıcılarının güvenini yerle bir etti. Geçtiğimiz haftalarda Wall Street Journal, Facebook’un, Instagram’ın genç kızların beden algısını ve psikolojisini bozduğuna yönelik bir araştırmasını açığa çıkarmıştı. Bu haberin ardından Facebook'un üst düzey yöneticilerinden Pratiti Raychoudhury, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada araştırma sonuçlarının yanlış yorumlandığını ve söz konusu araştırmanın o kadar da önemli olmadığını belirterek, şirketin özellikle de genç kızların en iyi deneyimi yaşaması için onlara yardımcı olmaya çalıştığını söylemişti.

Wall Street Journal, son olarak ise Facebook'un şirket içi yazışmaları ile bazı belgelerine ulaşarak, Facebook'un küçük çocukları ve hatta bebekleri bile nasıl kullanıcısı yapmaya çalıştığına dair planlarını ortaya çıkardı. Tüm bu skandalların ardından, Facebook Küresel Güvenlik Başkanı Antigone Davis ABD Senatosu’na ifade verdi.

“Gençlere olumlu şekilde yardımcı oluyoruz”

Daha önce Facebook’tan gelen pek de inandırıcı olmayan Polyannacı açıklamalara bir yenisi daha eklendi. ABD Senatosu’na ifade veren Facebook Küresel Güvenlik Başkanı Antigone Davis, gençlere olumlu bir şekilde yardımcı olduklarını belirterek, “Söz konusu araştırmayı, kötüyü en aza indirgemek ve iyiyi en üst düzeye çıkarmak için, platformu en iyi hale getirmek için yapıyoruz. Platformlarımızın arkadaşlar ve aileler için anlamlı etkileşimlerin olduğu bir yer haline gelmesini istiyoruz. İnsanlar kendilerini güvende hissetmezlerse bu hedefe ulaşamayız” dedi.

Senatör Richard Blumenthal, bu açıklamalar karşısında Facebook'un ürünlerinin büyümesini çocukların ve gençlerin iyiliğine tercih ettiğini söyleyerek, "Artık onun savunmacı olarak suçlu olduğunu ve çıkarlarını korumak için hareket ettiğini biliyoruz. Kendini sorumlu tutamıyor. Beni rahatsız eden asıl soru şu: bizler, ebeveynler veya herhangi birisi Facebook'a nasıl güvenebilir?" ifadelerine yer verdi.