Facebook’un, İnstagram’ın gençleri olumsuz etkilediğine dair önemli bir araştırmayı gizlediği ortaya çıktı. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, İnstagram gençlerde anksiyete ve depresyona sebep oluyor. Özellikle genç kızların ise beden algısını olumsuz etkiliyor.

Sosyal medya artık hayatımızın vazgeçilmesi zor bir parçası haline gelmiş olsa da, zararları hakkında görüşler hiçbir zaman son bulmayacak gibi görünüyor. Öyle ki, bu görüşler durduk yere ortaya çıkan, temelsiz iddialar değil elbette. Nitekim sosyal medyanın zararları ve gençlerin üzerindeki etkisi uzun yıllardır araştırmalara ve akademik metinlere konu oluyor.

Bu araştırmalar sadece gazetecilerin, akademisyenlerin, meraklı ya da şüphecilerin yaptığı araştırmalarla sınırlı kalmıyor. Sosyal medya şirketleri de kendi içinde, mecralarına yönelik çeşitli araştırmalar yapıyor. Facebook’un sahibi olduğu İnstagram’ın da, şirket içinde yaptığı bir araştırma bazı gerçekleri ve tehlikeleri gözler önüne seriyor. İnstagram’ın bu araştırmayı saklamış olması ise, sosyal medya mecralarına yönelik güven konusunda bizleri tekrar tekrar sorgulamaya itiyor.

Anksiyete, depresyon ve beden algısı

Gizli tutulan araştırma sonuçlarına göre, İnstagram genç kullanıcılarda anksiyete ve depresyonu artırıyor, psikolojilerini ve beden algılarını olumsuz etkiliyor. 2019 yılında yapılan ve gizlenen araştırmanın sunumunda “Her üç genç kızdan birinin olumsuz olan beden algısını daha da olumsuzlaştırıyoruz ve bozuyoruz” ifadeleri yer alıyor. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nde gençlerin yüzde 6’sının, İngiltere’de ise yüzde 13’ünün İnstagram yüzünden kendilerini öldürme isteği duydukları belirtildi.

Haberin ardından olaya yönelik bir blog yazısı yayınlayarak yanıt verdi. Yazıda, “Zorbalık, intihar, kendine zarar verme ve diğer zararlı etkiler gibi konularda Instagram'ı herkes için güvenli bir yer haline getirmek amacıyla çalışmalar yaptık. Yaptığımız araştırmalar ve uzmanlardan aldığımız bildirimlerle birlikte, insanların kendilerini zorbalıktan koruyabilecekleri yenilikler geliştirdik. Herkese 'beğeni' sayılarını gizleme seçeneği sunduk ve yerel destek kuruluşları üzerinden insanlarla iletişimde olmayı sürdürdük" ifadelerine yer verildi. İnstagram, böylesine önemli bir araştırmayı kamuoyuyla paylaşmayarak karı zararın önüne koyduğu gerekçesiyle eleştirilerin odağında. ABD’li senatörler soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.