İç Çamaşırı Şeklindeki Türk Bayrağı Paylaşımına Üç Yıl Hapis

Facebook'ta Türk bayrağını iç çamaşırı şeklinde gösteren bir görsel paylaşan vatandaş, ‘Devletin egemenlik alameti olan bayrağı alenen aşağılama’ suçundan 3 yıl hapis cezası aldı.

İstanbul’da ikamet eden Şeyhmus Azun isimli bir vatandaş, 14 Mart 2018 tarihinde dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook üzerinden paylaştığı bir gönderide Türk bayrağının photoshop ile iç çamaşırı şeklinde gösterildiği bir görsel kullanmış, gelen ihbarlar üzerine de 25 Mart 2018 tarihinde İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Azun için ‘Devletin egemenlik alameti olan bayrağı alenen aşağılama’ suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenirken; Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Azun, ‘’Ben bunu internette gördüm. O şekilde paylaştım. Tepki amaçlı paylaştım. Bana ağır geldi. Benim bayrağımın her zaman göklerde dalgalanması lazım, o amaçla söyledim. Tepki göstersinler diye paylaştım. Bu paylaşımı yapan bayana haddini bildirsinler diye böyle bir paylaşım yaptım. Bir hataya düştüm, bundan dolayı pişmanım. Suç olduğunu bilsem paylaşmazdım.’’ diyerek suçlamaları reddetti.

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi, davayı karara bağlarken 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik alameti olan bayrağı aşağıladığı' ve bunu bilerek, kasten paylaştığı için üzerine atılı suça uyan cezanın en üst haddi ile cezalandırılması gerektiği kanaatine vardı ve sanığa 3 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca mahkeme, bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle sanığın cezasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da yer olmadığına hükmetti.