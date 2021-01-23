Pek çok iPhone kullanıcısı geçtiğimiz akşam sebebi henüz anlaşılmayan bir sorun ile karşılaştı. Facebook uygulamasına girmeye çalışan ancak hesaplarından sebepsiz yere çıkış yapıldığını fark eden kullanıcılar, giriş yapmak istediklerinde de sorunlarla karşılaştılar.

iPhone için Facebook uygulamasında, henüz sebebi açıklanmayan bir sorun yaşandı. Geçtiğimiz akşam iPhone'ları ile Facebook uygulamasına girmek isteyen pek çok kullanıcı, 'Oturum süresi doldu' uyarısı aldı ve hesaplarından çıkış yapıldığını fark etti. Twitter'da sorunu gündeme getiren kullanıcıların, durumu yaşayan tek kişi olmadıklarını anlamaları ise uzun sürmedi.

Kullanıcılar hesaplarına giriş yapmaya çalıştıklarında ise bambaşka bir sorunla karşılaştılar. İlk etapta giriş denemelerinde başarısız olan pek çok kullanıcı, bir süre sonra iki faktörlü kimlik doğrulaması ile giriş yapmayı başardı. Ancak doğrulama kodunu içeren SMS'lerin ulaşması çok zaman aldı ve hatta kimi kullanıcılar hesaplarına yeniden erişebilmek için uygulamaya kimlik fotoğraflarını yüklemek zorunda kaldı.

Facebook'tan açıklama:

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Twitter'da artan şikayetler sonrası Facebook'tan konu ile ilgili açıklama geldi. İlk olarak Engadget'e açıklama yapan bir Facebook sözcüsü, sorun üzerinde çalıştıklarını belirtti. Ardından Facebook App resmi Facebook sayfasından bir mesaj paylaşıldı.

Mesajda Facebook durumun sebebine dair herhangi bir bilgi vermedi. Facebook yaptığı açıklamada 'Oturumu kapatılan ve Facebook hesaplarına erişebilmek için yeniden oturum açmak zorunda kalan kullanıcı raporlarını araştırıyoruz. Bu sorunu olabildiğince çabuk çözmeye çalışıyoruz. Sabrınız için teşekkürler' ifadeleri kullandı.

Android cihazlarda benzer bir sorun bildirilmedi ve şu an için sorunun devam edip etmediğine dair bir bilgi de yer almıyor. Sorunun neden olduğuna dair bir açıklama gelip gelmeyeceği de bilinmiyor.