Facebook, iOS 14 kullanıcılarına Sınırlı Mod adını verdiği yeni bir giriş sistemi sunuyor. Şirketin yeni bir giriş sistemi sunmasının sebebi ise Apple'ın iOS 14 ile birlikte getirdiği veri takibi politikası.

Apple, işletim sisteminin yeni sürümü iOS 14'te, kullanıcılarına verilerin gizliliği ve takibi konusunda büyük bir yenilik sunmuştu. Apple, işletim sistemine getirdiği bu özellikle kullanıcılarının uygulama geliştiricilerle paylaştığı verilerden haberdar olmasını istemişti.

Şirket, ayrıca uygulama geliştiricilere de uygulama politikalarını yapılan bu değişikliklere göre güncellemeleri için zaman tanımıştı. Tabii Apple'ın bu değişikliğinden memnun olmayanlar da vardı ve bunların başında da gelirinin büyük bir kısmını hedeflemeli reklamlardan kazanan Facebook geliyordu. Ancak Facebook, bunun da etrafından dolanacak bir çözüm buldu.

Facebook'tan iOS 14 kullanıcıları için yeni giriş sistemi

Facebook, platformundaki hedeflemeli reklamların küçük işletmeler için oldukça önemli olduğunu ve Apple'ın bu hamlesiyle küçük işletmelere zarar verdiğini söylese de Apple, bu suçlamaları kabul etmedi. Facebook da bu soruna bir çözüm getirdi: Yeni giriş sistemi.

Facebook'un bu yeni giriş sistemi, Limited Login (Sınırlı Giriş) modu olarak geçiyor ve Apple'ın veri takibi politikasının tabiri caizse etrafından dolanmasını sağlıyor. Şirket, kullanıcının giriş yapması için iki seçenek sunuyor: Klasik Giriş modu ve Sınırlı Giriş modu.

Klasik Giriş modu, bildiğimiz Facebook olurken Sınırlı Giriş modu, kullanıcıların uygulamanın farklı bir sürümüne erişmesini sağlayacak. Bu moddan yapılan girişlerde kullanıcının sadece adı, profil fotoğrafı ve e-posta adresi paylaşılacak. Facebook, bu sayede hem Apple'ın yeni kurallarına uyarken hem de geliştiricilerin Klasik Giriş modunu seçenlerden veri toplamasına izin vermiş olacak.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten Apple'ın bu politikası Facebook'ta reklam veren küçük işletmeleri olumsuz etkiliyor mu? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.