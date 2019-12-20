Sosyal medya devi Facebook, 2FA (iki faktörlü doğrulama) adına verilen telefon numaralarını artık ‘arkadaş önerisi’ için kullanmayacağını açıkladı. Yapılan bu politika değişikliği, Federal Ticaret Komisyonu'nun 5 milyar dolarlık rekor ceza yaptırımının ardından geldi.

Sosyal medya devi Facebook, her gün bıkmadan kullanıcılarına arkadaş önermeye devam ediyor. Tabii ki bu arkadaş tavsiyelerden birini görünce, Facebook’un tanıdığımız bir kişiyi nasıl bulduğunu merak ediyoruz. Bu tavsiye sistemi için kullanılan pek çok farklı algoritma bulunuyor lakin bu yazımızda 2FA yani 'iki faktörlü kimlik doğrulama' işlemine değineceğiz.

Güvenlik önlemlerine büyük önem verdiğini iddia eden Facebook, bu doğrultuda kullanıcıların hesap güvenliğini sağlamak için 2FA adı verilen bir sistem kullanıyor ve bunun için insanların telefon numarası bilgilerini topluyor. Tabii ki bu numaralar, yalnızca 2FA işlemiyle sınırlı kalmıyor ve şimdiye kadar arkadaş tavsiyelerinde de kullanılıyordu. Şimdiye kadar dedik çünkü Facebook, artık 2FA için verilen numaralarını arkadaş tavsiyelerinde kullanmayacağını açıkladı.

Facebook, iki faktörlü kimlik doğrulama için verdiğiniz telefon numarasını arkadaş önermede kullanmayacak:

Hatırlayacağınız üzere ABD Federal Ticaret Komisyonu, bu yılın başlarında kişisel mahremiyeti ihlal ettiği gerekçesiyle sosyal medya devini 5 milyar dolarlık rekor cezaya çarptırmıştı. Yapılan anlaşmanın bir parçası olarak da Facebook, kullanıcı gizliliği politikalarını artıracağına söz vermişti. Dolayısıyla 2FA güvenlik önlemlerinden ziyade arkadaş tavsiyesi için kullanılan cep telefonu numaraları artık bu işlem için kullanılmayacak.

Yeni politika ilk önce Ekvador, Etiyopya, Pakistan, Libya ve Kamboçya'da yürürlüğe girecek ve önümüzdeki yılın başında başlayacak. Ayrıca yeni politika, yalnızca iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştiren kullanıcılar için geçerli olacak. Bu noktada mevcut kullanıcıların ise numaralarını silip tekrar eklemesi gerekecek.

İki faktörlü kimlik doğrulaması, çevrimiçi hesapları güvence altına almak için en iyi yöntemlerden biri olarak biliniyor ancak bu güvenlik önlemleri için sağladığımız bilgiler, şirketler tarafından kötü amaçlarla kullanılabiliyor. Bu şirketlerin başındaysa Analytica skandalıyla akıllarımızda yer edinmiş Facebook geliyor.