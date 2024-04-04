Meta, Facebook'a yeni bir video oynatıcı getirdi. Mobil uygulamaya eklenen video oynatıcı, TikTok'a benzerlik gösteriyor. Varsayılanda dikey modda çalışacak oynatıcı, yatay moda da alınabilecek.

Sosyal medya devi Meta, Facebook için yeni bir özellik yayımladığını açıkladı. Bu yeni özellik, uygulamanın video oynatıcısını dikkat çekici bir biçimde değiştiriyor. Kullanıcılar artık, TikTok'a çok benzer bir deneyim yaşayacaklar.

Facebook mobil uygulamasının yeni video oynatıcısı, varsayılan olarak dikey video formatında çalışacak. Ancak geniş ölçülü videoları yatay pozisyonda izlemek de mümkün olacak. Dikey pozisyonda ekranın sağ alt kısmına bakan kullanıcı, TikTok'ta olduğu gibi bazı butonlar görecek. Yatay kullanım modunda ise daha çok YouTube'a benzer bir deneyim sunulacak.

Facebook'un yeni video oynatıcısı böyle görünüyor:

Facebook uygulamasındaki video oynatıcı, uzun zamandır bir değişim yaşamıyordu. Yeni video oynatıcı, TikTok'a benzerliğini ayrı tuttuğumuz zaman bile daha iyi bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Meta'nın yaptığı açıklamaya göre Facebook'un yeni video oynatıcısı, iOS ve Android ekosistemindeki tüm kullanıcılara ulaşacak. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği tam olarak net değil. Şirket, yeni video oynatıcının önce ABD ve Kanada'daki kullanıcılara ulaşacağını, ardından da kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulacağını söyledi. Yani Facebook'un yeni video oynatıcısı için bir süre daha beklemek zorunda kalabilirsiniz.