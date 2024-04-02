ABD'de mahkemeye sunulan iddialara göre Facebook, Netflix'e kullanıcıların özel mesajlarına erişim hakkı verdi.

Facebook'un çatı firması olan Meta ve yayıncılık devi Netflix bir kez daha kendilerini mahkeme karşısında buldu. Mahkemeye sunulan belgelere göre iki firma arasındaki anlaşma gereği Netflix, Facebook kullanıcıların özel mesajlarını okudu, karşılığında da Facebook ile veri paylaştı.

Maxiillian Klein ve Sarah Grabert adlı iki ABD vatandaşının açtığı davada, Facebook ile Netflix'in "özel bir ilişkinin keyfini sürdüğü" ve sosyal medya devinin yayıncılık devine kullanıcı verilerine "dile getirilmemiş bir erişim hakkı tanıdığı" iddia edildi. Silikon Vadisi'nin iki önemli aktörünün ayrıca "Facebook'un reklam hedefleme ve derecelendirme modellerini aşırı geliştiren özel partnerliğine" dikkat çekildi.

Adı üstünde "Özel mesaj" ama okutmuşlar

Bu iddiaların merkezinde ise Mark Zuckerberg ile yakın ilişkileri olduğu da bilinen Reed Hastings yer alıyor. Hastings Netflix'in kurucuları arasında yer almakla birlikte Facebook'un da yönetim kurulunda bir koltuğa sahip. Avukatların iddiasına göre ise Hastings'in Facebook'a katılmasının ardından iki firmanın geliştirdiği Inbox API ile birlikte Facebook kullanıcılarının mesaj kutuları Netflix'e açıldı.

Elde ettiği bilgiler ile daha kişiselleştirilmiş içerikler sunan Netflix, karşılığında ise Facebook'a her 14 günde bir kullanıcılarının platformla olan etkileşimlerine dair verileri paylaştı.

Bu davada Meta ve Netflix'e ceza çıkması pek de şaşırtıcı olmayacaktır. Teknoloji devleri ise artık bu noktada bu cezalara alışmış durumdalar. Sürekli bir takım yasal mercilerle anlaşma yoluna giden platformlar büyük meblağlar ödemekten de çekinmiyorlar. Örneğin Meta, 2022 yılında İrlanda'ya 265 milyon euro verileri sızdırma cezası ödedi. Aynı yıl, Cambridge Analytica skandalında toplanan veriler nedeniyle de 725 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiler.