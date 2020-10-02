ABD Başkanı Donald Trump, Koronavirüse Yakalandı

Yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar ile 2020 boyunca salgın sürecinin dünya çapında en tartışmalı isimlerinden olan ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melanie Trump ile birlikte koronavirüse yakalandı.

5 Mart'ta ilk vakanın görüldüğü ABD’de salgın öyle büyük bir hızla yayıldı ki uzun süre boyunca vaka ve ölüm oranlarının en yüksek olduğu yer ABD oldu. Hatta ülkenin gözde şehirlerinden New York’un adalarından birinde toplu mezarların açılması, salgının ciddiyetini tüm dünyaya göstermişti.

ABD halkının önemli bir kısmı, salgında ülkelerinin böylesine derin yaralar almasının nedeni olarak Donald Trump’ı gösteriyor. Salgın süreci boyunca onaylanmayan ilaç isimleri veren, “test yapmayı durdurursak vakalar azalır” diyen, koronavirüs hastalarına dezenfektan enjekte edilmesini öneren, salgına yakalananların %99’u zararsız açıklaması ile gündeme gelen bir isimdi. Hatta salgının ikinci ayına dek maske takmamak konusunda ısrarcıydı.

Her zaman olduğu gibi Twitter üzerinden bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, eşi ile birlikte karantina altında olduklarını söyledi:

“Bu akşam, @FLOTUS(eşi) ve benim Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Acilen karantina ve iyileşme sürecine başladık. Bunu BİRLİKTE atlacağız!”

Bu açıklamasından kısa bir süre önce yakın danışmanı Hope Hicks’in virüse yakalandığını açıklayan Donald Trump bunu “korkunç” olarak nitelendirmişti. Trump’de ABD’de geçtiğimiz salı akşamı, Türkiye’de ise çarşamba sabaha karşıya denk gelen bir saatte Ohio eyaletine gitmiş ve rakibi Biden ile canlı yayına katılmıştı. Bu seyahat sırasında danışmanı Hicks ve Trump aynı uçaktaydı.

ABD’de Trump ve Biden’ın iki aday olarak katılacağı başkanlık seçimleri ise 3 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. Rakip Biden’ın durumu ise henüz bilinmiyor, çünkü tartışma programı sırasında Hicks ya da Trump, Biden’a koronavirüs bulaştırmış olabilir. Konu hakkında resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.