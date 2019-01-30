Facebook'un 2016 yılından beri iOS ve Android kullanıcılarına VPN kurmaları karşılığında ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Facebook'un kullanıcılardan topladığı veriler, belki de dünyadaki hiçbir rakibiyle kıyaslanmayacak kadar fazla. Buna rağmen, Facebook'un 2016 yılından beri kullanıcılara gizlice ödeme yaptığı ve verilerini depoladığı ortaya çıktı.

Facebook Research isimli VPN uygulamasıyla, App Store üzerinden kullanıcılara uygulama öneriliyor ve kabul eden kullanıcılara 20 dolarlık aylık ödeme yapılıyor. Facebook 2016 yılından beri kullanıcı skalası olarak 13 ile 35 yaş aralığındaki kullanıcıları tercih ettiği belirtiliyor.

Her ne kadar aylık 20 dolar ödeme alma fikri ilgi çekici gelse de uygulamanın güvenirliği de merak konusu... Cambridge Analytica skandalıyla kapı kapı dolaşıp dert anlatmak zorunda kalan Facebook'un, bu süreç içerisinde aslında halen neler yaptığına inanamayacaksınız.

Guardian Mobile'dan güvenlik uzmanı Will Strafacth, uygulamayı yeteri kadar incelediğini belirtti. Buna göre 20 dolar karşılığında, Facebook'a şunları satıyorsunuz: Anlık mesajlaşma verileriniz, aramalarınız, mailleriniz, tarama geçmişiniz ve gönderip aldığınız bütün fotoğraflar/videolar...

Elbette işin içinde kullanıcının rızası ve sıradan bir ticaret ilişkisi olsa da durumun vehameti de insanı korkutmuyor değil.