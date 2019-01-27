Messenger'ı Facebook Hesabı Olmadan Nasıl Kullanabiliriz?

Dünya çapında en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan Messenger, Facebook hesabı olmadan kullanılmadığı "sanıldığı" için birçok kullanıcı sadece mesajlaşma hizmeti için Facebook hesaplarını kullanmak zorunda kalıyordu. Bu haberimizde bu problemi ortadan kaldırmanıza yardımcı olacak seçenekleri bildirdik.

Facebook'un mesajlar kısmının bir uygulamaya dönüşmüş hali olan Messenger, dünya çapında en çok kullanılan mesajlaşma servislerinden biri. Hatta uzun süredir Facebook'u sadece mesajlaşma için kullanan birçok kişi bulunuyor. Birçok kullanıcı da Meesenger'ı kullanmak zorunda olduğu için Facebook'u kullanmak zorunda kalıyor. Peki Facebook hesabımıza ihtiyaç duymadan da Messenger'ı kullanabilseydik? Bu haberimizde, Facebook hesabınızı kapatsanız bile Messenger kullanmaya nasıl devam edebileceğinizi anlatacağız.

Facebook Messenger, bir Facebook hesabı olmadan nasıl kullanılır?

Facebook Messenger'ı akıllı telefonunuza indirin.

Uygulamayı açın. Açtıktan sonra hesabınıza giriş yapmanızı isteyecek. Bunun yerine, en alttaki Yeni Hesap Oluştur seçeneğini seçin.

Açılan yeni ekrana telefon numaranızı ve adınızı girin.

Bu işlemler sonucunda Facebook Messenger'ı herhangi bir Facebook hesabına bağlı kalmadan, sadece telefon numaranızı kullanarak aktif ettiniz.

Facebook hesabı kapatılırken Messenger uygulaması nasıl korunabilir?

Facebook hesabına ihtiyaç duymadan Messenger hesabı açabildiğiniz gibi, Facebook hesabınızı kapatırken de Messenger hesabınızı koruyabilirsiniz. Aslında Facebook hesabınızı kapattığınız sırada Messenger hesabınıza dokunulmuyor, hep aktif kalıyor.

Ayarlar menüsüne girin ve Hesabı Yönet sekmesine tıklayın.

Açılan menüde Hesabımı Dondur butonuna tıklayın.

Şifrenizi girin.

Karşınıza çıkacak anketi doldurun ve Facebook hesabınızı devre dışı bırakın.

Facebook Messenger uygulamasını açın ve normalde kullandığınız gibi kullanmaya devam edin.

Bu işlemlerin ardından kullandığınız Facebook hesabı devre dışı bırakılacak ancak Messenger'ı kullanmaya devam edebileceksiniz.