WhatsApp, Facebook’un Gelirine 10 Milyar Dolar Ekleyebilir

Sosyal medya devi Facebook geçen yıl 60 milyar doların üzerinde kazanç elde etti. Araştırmalara göre de bu miktara neredeyse bir gecede 10 milyar dolar daha ekleyebileceği ortaya çıktı. Peki nasıl?

Son bir yıla bakacak olursak sevilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın benzeri görülmemiş bir şekilde büyüdüğünü görebiliriz. Mobil uygulamalar tarihinde bu tarz bir büyümenin eşine rastlanmadığı bilinen bir gerçek. Hatırlayacak olursak Pokemon Go, sadece birkaç ay içinde sıfırdan yarım milyara varan yüklemeyle patlama gerçekleştirmişti. Bunun yanı sıra TikTok'un dainanılmaz derecede hızlı bir biçimde 614 milyon yeni kullanıcı elde ettiğini gördük ancak şimdiye kadarki en büyük başarı, tek bir senede 760 milyon yeni kullanıcıyla WhatsApp’ın oldu.

Mobil uzman Eric Seufert’e göre Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp’ın yaptığı en hızlı şey para kazanmak. En son finansal kaynaklara bakıldığında Facebook’un kullanıcı başına ortalama geliri 7 doların üzerinde. Yapılan analizlere göre ise WhatsApp’ın Facebook gelirine 5 ila 10 milyar dolar ekleyebileceği ortaya çıkıyor.

WhatsApp birçok ülkede ilk tercih

Hindistan, Karayipler, Amerika Birleşik Devletleri… Hepsinin ortak noktası mesajlaşma uygulamaları içinde en çok tercih edilenin WhatsApp olması. İnsanların iletişim kurmak için kullandıkları başlıca platform haline gelmiş olmasının yanı sıra uygulama pazarlama, reklam gönderileri ve siyasi kampanyaların da merkez üssü olarak dikkat çekiyor. Öyle ki, son aylarda Mısır, Nijerya ve Güney Afrika’da da indirilme sayısına bakılacak olunursa WhatsApp lider durumda.

Son günlerde ortaya atılan ve daha sonra vazgeçildiği söylenen uygulamaya reklam alma haberlerinin dayandığı kaynaklar aslında biraz da bu analizler diyebiliriz. Gelen tepkiler sonucu şimdilik geri adım atan Facebook’un zamanla bir milyarı aşkın WhatsApp kullanıcısını paraya nasıl çevireceğini hep beraber izleyip göreceğiz.