En popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Facebook, Covid-19 kaynaklı bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için yeni bir adım attı. Bundan sonra Covid-19 ile ilgili yanlış veya zararlı bilgi içeren gönderilerle etkileşim kuran kullanıcılara, bildirim gönderilecek.

Covid-19’un tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte sosyal medya platformlarında paylaşılan yanlış bilgilerin sayısı da son derece arttı. Facebook, son dönemde bilgi kirliliği içeren milyonlarca gönderiyi kaldırdığını açıklamıştı. Şirket, nisan ayından beri kullanıcıları kendi ana sayfasından Dünya Sağlık Örgütü’nün sayfasına yönlendirerek, doğru bilgiler edinmeye teşvik ediyordu.

Yeni tip Sars-Cov-2 virüsü ile ilgili yanlış ve zararlı olabilecek gönderiler, bir süre sonra silinse de halk arasında yanlış bir yönlendirmeye sebep olabiliyordu. Anlaşılan o ki Facebook, kullanıcıları sadece Dünya Sağlık Örgütü’nün sayfasına yönlendirmenin yeterli olmadığını düşünmeye başladı. Platform, artık Covid-19 ile ilgili yanlış veya zararlı bilgiler içeren gönderilerle etkileşim kuran kullanıcılarına tek tek bildirim gönderecek.

Facebook, COVID-19 ile ilgili bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak istiyor

Facebook’un bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için attığı bu adım, Covid-19 ile ilgili bütün konuları kapsıyor. Yanlış ve doğruluğu kanıtlanmayan gönderileri beğenen, paylaşan ve yorumlayan kullanıcılara Facebook, “Etkileşimde bulunduğunuz gönderiyi, Covid-19 hakkında yanlış bilgi içerdiği için kaldırdık” tarzında bir bildirim gönderecek.

Gelen bildirime tıklandıktan sonra Facebook, kullanıcıyla hangi gönderiyi neden kaldırdığını açıklayan bir yazı paylaşacak. Bu bildirim aracılığıyla gönderinin paylaşıldığı gruptan hemen çıkma gibi bir seçenek de bulunacak. Facebook, bu hareketiyle birlikte platformda yaşanan bilgi kirliliğini minimuma indirerek insanların bilimsel olarak kanıtlanmış bilgileri tüketmesini hedefliyor.