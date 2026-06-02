Apple, yalnızca birkaç iPhone modeli için iOS 26.5.1 güncellemesi yayımladı. İşte o modeller ve gelen yenilikler.

Apple, yaklaşık 3 hafta önce iPhone modelleri için yeni büyük güncellemesi iOS 26.5’i resmen duyurmuştu. O güncelleme, birçok yeni özelliği iPhone’lara getiriyordu. Dün ise şirket, iOS 26.5.1 ismini verdiği yepyeni bir güncelleme yayımladı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu güncelleme, her iPhone modeline gelmedi. Öyle ki yalnızca iPhone Air modeli ve iPhone 17 serisindeki telefonlar için yayımlandı. Peki iOs 26.5.1 ne gibi yenilikler sunuyor?

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

iPhone 17 serisi ve iPhone Air’a gelen iOS 26.5.1 neler sunuyor?

Apple tarafından paylaşılan açıklamalara göre 26.5.1 güncellemesi, iPhone 17 modelleri ve iPhone Air’da görülen bir şarj sorununu çözmek için yayımlandı. Az sayıda kullanıcıda görülen bu sorunda telefonun şarjı tamamen sıfırlandığında kablolu şarjda problem yaşanıyordu. Apple, güncelleme ile sorunu çözmüş. Bunun dışında başka kayda değer bir yenilik güncellemede yok.

Eğer bir iPhone 17 modeline veya iPhone Air’a sahipseniz iOS 26.5.1 güncellemesini ayarlar bölümünden indirebilirsiniz. Yapmanız gereken Ayarlar’dan “Genel” bölümündeki “Yazılım Güncellemesi” kısmına giderek bu sürümü yükleyip kurmanız.