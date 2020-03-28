Facebook, koronavirüs salgını sonrası artan talebe cevap verebilmek için canlı yayınlarına getirdiği yeni özellikleri duyurdu. Bu noktada canlı yayınlara daha az internet bağlantısı gerektiren yeni seçenekler eklendi.

Koronavirüs salgını bütün dünyayı evine kapatmış durumdayken özellikle sosyal medya platformlarına olan ilgi muhteşem bir artış gösterdi. Öyle ki birçok sosyal medya platformu, küresel internete fazla yüklenmemek için video kalitelerini düşürmek zorunda kaldı.

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Facebook da bu yükü omuzlarında taşıyan bir platform. Şirket, insanlar evlerinde daha iyi vakit geçirebilsin diye sevilen canlı yayınlara yeni bir özellik eklemeye karar verdi. Bu özellikle birlikte Facebook, artık hesabı olmayanların da platform üzerinden canlı yayın izlemelerine izin verecek.

Facebook, yoğunluğa karşı yeni özellikler getirdi:

Şirket, yeni açıklamasında Facebook kullanıcısı olmayan insanların da akıllı telefonlarından canlı yayın izleyebileceklerini duyurdu. Bu özellik daha önce bilgisayarlarda bulunsa da akıllı telefonlarda bulunmuyordu. Facebook’un yeni özelliği, bugün tüm Android kullanıcıları için kullanılabilir olurken iOS kullanıcılarının birkaç hafta daha beklemesi gerekecek.

Bu yeniliğin yanı sıra Facebook, canlı yayın yapan kişilerin akıllı telefonları veya internet bağlantısı olmayanlara erişmeleri için de yeni seçenekler getiriyor. Şirket, ‘Public Switch Telephone Network’ adı verilen sistemle insanların telefonlarından belirli bir numarayı arayarak yayını dinlemelerini sağlayacak.

Facebook’tan yapılan canlı yayınları telefonla arayarak dinleyen kişilere herhangi bir ücret yansıtılmayacak. Bununla birlikte Facebook canlı yayınlarına ‘yalnızca ses’ özelliği getirilecek. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, canlı yayın videosunu izlemeden yalnızca sesi dinleyerek veriden tasarruf edebilecekler.

Facebook tarafından duyurulan tüm bu yenilikler, şirketin koronavirüs salgını sonrası artan taleple mücadele etmesine yardımcı olabilir. Hem görüntülü arama hem de canlı yayın özellikleri, Facebook’un Avrupa’da video kalitesini düşürmesine yol açmıştı. Bu noktada daha fazla kullanıcı, 'yalnızca ses' veya 'canlı yayınlara çağrı' gibi özelliklerden faydalanırsa Facebook’un kaynakları da o denli yönetilebilir olur.