Instagram, resmi hesabından görmeye çok alışık olduğumuz güler yüzlü aşçı Czn Burak’ı takip etmeye başlayıp hikayesinde kendisine yer verdi.

Instagram’da en fazla takipçiye sahip kişiler arasına giren Czn Burak, daha önce ülkemizde kimseyi takip etmeyen Instagram resmi hesabından takip edilmeye başlandı. 340 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabı, son dönemde koronavirüs nedeniyle yaptığı insani yardımlarla gündeme gelen 15 milyon takipçili Czn Burak’ı takip etmeye başladı.

Instagram, Hikayelerde Czn Burak’ı Paylaştı

Instagram’ın resmi Instagram hesabı, Czn Burak’ı takip etmesinin dışında bir de attığı hikayede ünlü Türk isme yer verdi. Genelde yemek videoları üreterek büyük bir kitleye ulaşan Burak Özdemir’in sebze doğradığı videosunu paylaşan Instagram,“@cznburak’la Doğrama 101” etiketini paylaştı.

Deposundaki Tüm Gıdaları İhtiyaç Sahiplerine Vermişti

Czn Burak, geçtiğimiz gün örnek olacak bir davranışla, deposunda bulunan tüm gıdaları hijyen kullarına uyarak kutulayıp ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştı. Bu davranışı Twitter’da gündem olmasını sağlamış ve binlerce kişi Czn Burak’ı bu davranışından dolayı kutlamıştı.

Czn Burak, bu davranışları dışında, arabasına doldurduğu köpek mamalarıyla sokak hayvanlarını da doyuruyor. Suratında sürekli bir gülümsemeyle tanıdığımız bu genç arkadaşımızın kendisine ait bir restoranı bulunuyor.

Instagram, 340 milyon kişi tarafından takip edilmesine karşın çok az sayıda hesabı takip ediyor. Bu takipçiler arasında Facebook, Elton Jhon, Shakira, Mark Zuckerberg gibi seçkin hesaplar bulunuyor. Czn Burak’ı, bizi dünya basınında başarıyla temsil ettiği için teşekkür ediyoruz.