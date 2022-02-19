Facebook Yöneticisi Taciz İddiası ile Karşı Kaşıya

Facebook'un yöneticisi 13 yaşındaki bir çocuk ile cinsel ilişkiye girmeye çalışırken çekilen videonun gündeme geldikten sonra şirketten ayrılma kararı aldı.

Son günlerde yabancı teknoloji şirketlerinin taciz olayları gündeme adeta bomba gibi düştü. Geçtiğimiz aylarda Sony başkan yardımcısının 15 yaşında bir erkek çocuğa cinsel ilişki teklifinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Konuyu kısaca hatırlatacak olursak, People v. Preds isimli, pedofilileri hedef alan YouTube kanalı, yayımladığı bir videoda 64 yaşındaki George Cacioppo’ya yer vermişti. Videoda sunulan iddiaya göre Cacioppo, 15 yaşındaki bir erkek çocukla buluşma ayarlamaya çalışıyordu. Bu iddiaları yanıtsız bırakmayan Sony, başkanı görevinden almıştı. Bugün ise bu olaya benzer bir durum ile Facebook yöneticisi karşı karşıya kaldı.

Facebook yöneticisi 13 yaşındaki bir çocukla buluşmaya çalışırken yakalandı

Facebook'un yeni adıyla Meta'da küresel topluluk geliştirme yönetici görevinde bulunan Jeren Miles, PCI Predator Catchers Indianapolis adlı bir YouTube kanalında yayınlanan iki saatlik bir videoya göre, 13 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girmek için buluşmaya çalışması hakkında yoğun eleştiriler altında kaldı.

Paylaşılan videoda Miles, bir çocukla buluşmak niyetiyle otel odasında yakalanmasına rağmen "Onunla bir buluşma niyetim olmadı. Ayrıca bu olay ilk ve tek kez oldu." dedi. Bu olay yüzünden şirket artık Miles'ın çalışmadığını açıkladı. Fakat Miles, şirketten gönüllü mü ayrıldı ya da kovuldu mu şimdilik belli değil.

Bir Facebook sözcüsü bu olay hakkında TechCrunch'a verdiği demeçte; "Bu iddiaların ciddiyeti abartılamaz olay hakkında araştırmalarımız devam ediyor. Şimdilik bu konu hakkında daha fazla yorum yapamıyoruz." ifadelerini kullandı. Konu hakkıda detay gelirse sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.