Sony Interactive Entertainment'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı George Cacioppo, skandal bir video ve sohbet görüntüleriyle gündeme geldi. Paylaşılan ekran görüntülerinde Cacioppo'nun 15 yaşındaki bir erkek çocukla cinsel ilişki için buluşmaya çalıştığı görülüyordu. Sony, olayın ardından hemen harekete geçti.

Günümüzde dev şirketlerde üst düzey yönetici olarak görev yapan bazı kişilerin korkunç özel hayat zevkleri olduğu daha önce de birçok kez ortaya çıkmıştı. Bu kişiler arasında katılan son kişiyse Sony Interactive Entertainment’ın Kıdemli Başkan Yardımcısı George Cacioppo oldu. Kendisi hakkında ortaya çıkan kanıtlar, Sony’nin George’u şirketten atmasını sağladı.

People v. Preds isimli, pedofilileri hedef alan YouTube kanalı, geçtiğimiz gün yayımladığı videoda 64 yaşındaki George Cacioppo’ya yer verdi. Videoda sunulan iddiaya göre Cacioppo, 15 yaşındaki bir erkek çocukla buluşma ayarlamaya çalışıyordu. Videoyu çeken kişi, Cacioppo’nun evine geliyor ve kendisine kimle buluşmayı planladığını soruyordu. Cacioppo, kapıyı kapatınca videoyu çeken kişi bağırmaya başlıyor, mahalleyi 15 yaşındaki bir çocukla cinsel ilişki yaşayacağı sözleriyle inletiyor ve polisleri çağıracağını söylüyordu.

Konuşmaları da ortaya çıktı:

Bu videoyla birlikte 8 yıldır Sony’de kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapan Cacioppo’nun bir Grindr isimli uygulamadaki konuşmaları da paylaşıldı. Uygulamada kendisini ‘Jeff’ olarak tanıtan George, profilinde oral seks sevdiğini belirtiyordu. 15 yaşında bir erkek çocuk sandığı kişiden cinsel organının fotoğrafını atmasını isteyen George, bu konuşmaların hemen ardından çocukla buluşma planlıyordu. Ayrıca konuşmalarda 'önceki deneyimlerden' de bahsediliyordu.

Sabaha karşı 4’te yapılan konuşmalara göre kendisini çocuk olarak gösteren kişi, Uber kullanarak George’un evine gelecekti. Çocuk olarak rol yapan kişi, öncelikle kendisiyle evin önünde buluşmak istediğini, böylesinin daha güvenli olacağını söyledi ve George da bunu kabul etti. Bu konuşmaların ardından da yukarıdaki video ortaya çıkmış oldu.

Sony, George Cacioppo’yu kovdu:

Cnet’in aktardığına göre Sony, e-posta aracılığıyla yaptığı açıklamada “Durumun farkındayız ve söz konusu çalışanın işine son verildi.” ifadelerine yer verdi. Öte yandan videoyu çeken kanalın sahibinin sözleri oldukça ilginçti.

Kotaku’ya konuşan People v. Preds kanalının bir temsilcisi, bu bilgileri doğrudan yetkililere ulaştırmak yerine herkese açık bir şekilde paylaşmalarının nedeni, polislerin kendileri gibi siber gruplarla çalışmamasıydı. Ayrıca temsilci, sunulan kanıtların yetkililere de verildiğini ifade etti.

George Cacioppo, 2013 yılından bu yana PlayStation Store üzerinde çalışıyordu.