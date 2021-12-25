Fahrettin Altun, Sosyal Ağ Kullanım Verilerini Paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin sosyal ağ kullanımı ile ilgili verilerini paylaştı. Altun, Sosyal Ağ Haritası yardımıyla toplanan verilerde sosyal ağ kullanımının %82.8 olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Gelişen teknoloji, tüm dünyanın dijital ortamlara yönelmesine ve insanların zamanlarını bu ortamlarda geçirmesine neden oluyor. Sosyal ağlar da dijital ortamlar arasında en çok kullanılan yerler arasında bulunuyor. Diğer bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de sosyal ağ kullanım oranları gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Şimdi de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bu konu üzerinde yapılan bir araştırma ile ilgili verileri paylaştı. Başkan Fahrettin Altun tarafından yapılan açıklamalarda, 2021 yılında toplanan verilerin analizi sonucunda Türkiye’nin internet erişim oranını %85,7 olduğu, sosyal ağ kullanım oranının ise %82,8 olduğu aktarıldı.

“Vatandaşlar hayatın her alanında çevrim içi”

Altun, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Sosyal Ağ Haritası Projesi’nin tanıtımı için gerçekleştirilen tanıtım toplantısında toplanan verileri paylaştı. Başkan bunun yanı sıra projenin Türkiye’nin sosyal ağ hareketliliğini ve dinamiklerini ortaya çıkarabileceğini kaydetti.

Altun araştırmalar ile ilgili, “2021 yılının ocak ayında başladığımız araştırmamızın ilk verilerine göre, internet erişim oranının %85.7, sosyal ağ kullanım oranının %82.8 gibi yüksek seviyelerde olduğunu gördük. İnternete erişimi olanların %51,8’inin hem kablosuz hem de mobil cihazları kullandığını ortaya çıkaran bu veriler, vatandaşların gündelik hayatının her aşamasında çevrim içi olduğunu ortaya koyuyor.” İfadelerini kullandı.

İletişim Başkanı, sosyal medya ekosistemlerinin maddi değerinin ve büyüklüğünün her gün yükseldiğini de açıklamalarına ekleyerek güvenli ve doğru verilere ulaşmak amacıyla sosyal ağ kullanımını detaylı bir şekilde ölçen Türkiye Sosyal Ağ Haritası Projesi’ni kullanıma sunduklarını vurguladı.

Altun bunlara ek olarak, pandemi sürecinde insanların interneti kullanma oranlarının arttığını kaydetti: “Tam kapanma dönemlerinde internet erişim oranı %91’e, internetten alışverişin de %54’e yükseldiğini gözlemledik. Bu da vatandaşlarımızın sosyal ağları aktif bir şekilde kullandığını gözler önüne serdi.” Ayrıca yerli sosyal ağların daha fazla tercih edilmesi gerektiği, özel sektörün de bu konudaki yatırımlarını artırması gerektiğinin altı çizildi.

“Her dönem yeni veriler kamuoyu ile paylaşılacak”

Açıklamalarda; 15-17 yaş arası gençlerin %98’inin internet erişimine sahip olduğu, bu gençlerin de %98’inin en az bir sosyal ağ platformunu kullandığı belirtildi. Sosyal Ağ Haritası tarafından sağlanan veriler incelendiğinde ise Türkiye’deki vatandaşların %71’inin WhatsApp, %70.5’inin Instagram, %62.7’sinin YouTube, %49.8’inin Facebook, %41.9’unun ise Twitter’ı kullanmayı tercih ettiği ortaya çıktı. Sosyal ağ kullanım oranları, hangi tarz içeriklerin tercih edildiği ve oyun alışkanlıkları gibi birçok konuda daha detaylı bilgilere de buradan ulaşmak mümkün.

Son olarak Altun, dijital evreni ‘siber vatan’ olarak nitelendirdiklerini, bu yüzden de sosyal ağların gözetilmesi gerektiğini ve kötü amaçlı içeriklerin engellenmesi gerektiğini de açıklamalarına ekledi. Başkan ayrıca, Sosyal Ağ Haritası Projesi’nin farklı konularda her yıl 40’ın üzerinde rapor, 200’ün üzerinde interaktif grafik ve 130’un üzerinde infografik hazırlayarak gerekli verilerin her dönem vatandaşlarla paylaşılacağını ifade etti.