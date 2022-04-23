Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının maaşıyla ilgili yaptığı açıklamayla kafa karışıklığı yarattı. Açıklamanın ardından Medipol Hastanesi'nin ücretsiz muayene ve tedavi yaptığı haberleri beraberinde geldi ve hastane telefon yağmuruna tutuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla vaka sayılarının büyük bir düşüşe geçtiğini paylaşmıştı. Koca’nın açıklamasının ardından gözler 27 Nisan’da yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısından gelecek haberlere çevrildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Adıyaman Üniversitesi’nde verdiği konferanstaki sözleri ise büyük bir yanlış anlaşılmanın fitilini ateşledi. Sağlık çalışanlarının ücret artışına ilişkin açıklama, Twitter’da Medipol Hastanesi’nin ücretsiz olduğu söylemlerini de beraberinde getirdi.

Medipol Hastanesi'nin ücretsiz olduğu haberleri kısa bir sürede yayıldı

Fahrettin Koca, tıp fakültesi öğrencileriyle buluştuğu konferansta “Ücret artışına endeksli bir saygınlık, para gibidir kolay erir. Saygınlık düz düşünelecek bir konu değildir. Bence, özle ilişkilidir. Ücret maddi ise saygınlık manadır. Başkasına borçlu olunmayan saygınlık kaybedilmez. Böyle bakarsak, saygınlığımızı yükseltmenin birçok yönden bize bağlı olduğunu görürüz. Hekimlerin haklarının işçi söylemiyle kazanılmayacağını görürüz.” açıklamasıyla kafa karışıklıklarına sebep oldu. Açıklamanın üzerinden kısa bir süre çektikten sonra ise Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi’nin ücretsiz olduğu söylemleri yayılmaya başladı.

Twitter’da bir anda gündeme oturan #Medipolhalkaücretsiz etiketine binlerce tweet yağdı. Çok sayıda kullanıcı hastaneyi arayarak haberin doğruluğunu teyit etmek istedi ancak hastaneden böyle bir şey olmadığı cevabını aldılar. Gelen telefonların ardı arkası kesilmeyen Medipol Hastanesi’nden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak çok sayıda insan hala hastaneyi aramaya devam ediyor ve bu durum bir süre daha sürecek gibi görünüyor. Twitter’da da konuyla ilgili olarak paylaşımlara devam eden kullanıcılardan bazıları hastanenin ücretsiz olmamasına sinirlenirken bazıları da bu ‘troll’ü devam ettirdi.

Sosyal medyadan kafaları daha da karıştıran tepkiler: